Švýcarská armáda chce nově zaměstnat i tlusté lidi, například odborníky na IT. Měli by to dělat i Češi

Přestože je Švýcarsko neutrální země, do své armády investuje hodně peněz a navíc vojenská služba je v zemi helvetského kříže pro muže povinná. Vojáci v záloze mají dokonce doma tradičně kromě uniformy i své střelné zbraně. Od roku 1990 se ale vojně mohou lidé „vyhnout“ z důvodů svědomí, nemoci, či když jsou obézní. Ale to poslední může brzy skončit.

Ve švýcarském parlamentu se objevil návrh, že do armády mají být odvedeni i lidé s nadváhou, což se zatím nedělo, protože by neprošli fyzickými testy. Podle některých zákonodárců se tím ale v mnoha případech „mrhá“ lidským potenciálem. Je zajímavé, že některá fyzická omezení brání ve vstupu do armády i v České republice, přestože dnes existuje ve všech vojscích světa i velká poptávka po jiných dovednostech, než je pouze dokonale zdravé tělo, které naučíte střílet.

Podle švýcarského deníku 20 Minuten se od 80. let minulého století snížil roční počet odvedenců do armády až o dvě třetiny. Důvody jsou nejrůznější, jedním z nich jsou fyzická omezení.

„Co by bylo nepřijatelného na obézním vojenském IT specialistovi? Potřebujeme v armádě odborníky na potírání kybernetických útoků, ale nemůžeme je tam mít, protože nesplňují některé fyzické předpoklady. Jenže když bude voják sedět u počítače, tak je mnohdy jeho fyzická zdatnost irelevantní,“ říká švýcarský poslanec Marcel Dobler.

Armáda uvádí, že například jen v roce 2012 kvůli nadváze odmítla 672 lidí. Parlament to teď chce změnit.

Na podobný problém upozorňuje u nás již delší dobu i poslankyně Jana Černochová z ODS, která se také domnívá, že u některých profesí, které současná moderní armáda potřebuje, by se fyzická omezení měla zrušit.