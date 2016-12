Rusko chtělo na oplátku vyhostit 35 amerických diplomatů, Putin to zamítl

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na protiruské sankce Spojených států dnes navrhl prezidentu Vladimiru Putinovi vyhoštění 35 amerických diplomatů a rovněž uzavření dvou budov využívaných Američany v Moskvě. Washington ve čtvrtek oznámil, že uvalil na Moskvu sankce a rovněž vypověděl 35 ruských diplomatů. Souvisí to s americkými obviněními, že se Rusové snažili ovlivnit prezidentské volby v USA ve prospěch Donalda Trumpa.

Lavrov v televizním projevu uvedl, že Putinovi navrhl vyhoštění 31 zaměstnanců americké ambasády v Moskvě a čtyř diplomatů z generálního konzulátu USA v Petrohradě. Dále nebudou moci američtí diplomaté využívat rekreační zařízení na předměstí Moskvy a skladiště jižně od ruské metropole. Podle ruských agentur ale toto rozhodnuti zamítl prezident Putin.

Americké sankce jsou podle Putina dalším krokem, jak podkopat vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Jak uvedl, je mu líto, že administrativa Baracka Obamy zakončuje svůj mandát tímto způsobem.

Spojené státy ve čtvrtek vypověděly 35 ruských diplomatů a uzavřely dvě ruská pracoviště na svém území. V rámci sankčních opatření zablokovaly ruskému personálu přístup do dvou komplexů vlastněných ruskou vládou v New Yorku a ve státě Maryland, další sankce míří na ruskou civilní tajnou službu FSB a vojenskou rozvědku GRU.

Rusové byli označeni za nežádoucí osoby, neboť jednali "způsobem neslučitelným s diplomatickým statusem". Vypovězeni byli zaměstnanci ambasády ve Washingtonu a konzulátu v San Francisku, kteří dostali 72 hodin na to, aby opustili USA. Podle listu The New York Times jde o pracovníky ruských tajných služeb, mezi nimiž jsou i čtyři řídící činitelé, kteří patrně přímo vedli útoky na počítače americké Demokratické strany.

Obvinění, která USA vznesly proti Rusku, jsou podle šéfa ruské diplomacie nepodložená. Ruští představitelé včetně Putina v minulosti nařčení ze zásahů do voleb opakovaně odmítali. Lavrov také dodal, že nové americké sankce nezůstanou bez odpovědi.