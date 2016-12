Za Aleppo, proti Putinovi. Aktivisté se připoutali k ruské ambasádě, zasahovala policie

Policisté po příjezdu nejdříve protestující vyzvali, aby neblokovali vjezd na velvyslanectví, až po neuposlechnutí výzvy je od brány odstřihli a několik z nich zadrželi. Jednání policie bylo podle svědků místy drsné, pro jednu kolabující ženu jela na místo záchranka. „Policisté ze speciální jednotky jednali zbytečně tvrdě. Kroutili lidem ruce za zády, utahovali pouta až do krve,“ říká jeden z účastníků, aktivista Tomasz Peszynski.

Aktivistická skupina Kaputin dlouhodobě protestuje proti anexi Krymu a dalším ruským vojenským aktivitám včetně aktivní podpory režimu Bašára Asada v syrské válce. Jak Asada, tak Vladimira Putina obviňuje z válečných zločinů a od českých politiků požaduje důraznější vymezení. Mezi její členy patřil i lékař a kandidát na prezidenta Marek Hilšer, který se zúčastnil kupříkladu protestu na Úřadu vlády během začátku války na Ukrajině.

Kaputinu také vadí nezájem české společnosti o dění v Sýrii: „Štve nás ignorace většinové společnosti, Zemanova podpora Asada a mlčení čelních politiků k situaci,“ argumentuje Peszynski, „chtěli jsme také Syřanům ukázat, že jsme s nimi solidární,“ dodává. Na akci byl přítomen mimo jiné i v Česku žijící Syřan Hammán Yousef, podle něhož „Rusko podporuje diktátora, který v Sýrii zavraždil 500 000 lidí.“

Na protest proti syrskému režimu i ruskému prezidentovi si demonstranti přinesli řadu transparentů s hesly jako „Vladimir Putin je gentleman“, „Putin shall be put in to jail“ (Putin patří do vězení) nebo „People in Aleppo are not alone“ (lidé v Aleppu nejsou sami).

Situace v Aleppu je v posledních měsících kritická, v nedávné době světem pohnul například příběh sedmileté dívky Bany, jejíž fotografie z války sledují na Twitteru miliony lidí. Postoj Česka k syrskému konfliktu je dlouhodobě nevýrazný, jako jediní z Evropy máme například syrskou ambasádu a prezident Zeman v boji proti povstalcům skutečně spíše podporuje Asadův režim.