Kontroverzní filipínský prezident se chlubil, že osobně zabíjel podezřelé drogové dealery

"V Davau jsem to praktikoval osobně. Jenom abych ukázal (policistům), že když to můžu udělat já, mohou i oni," citovala agentura AFP slova, která Duterte pronesl v pondělí večer na podnikatelském fóru.

Starostou 1,5milionového města Davao, které leží na jihu Filipín, byl Duterte 22 let. Byl tehdy oceňován za to, že se mu podařilo vrátit pořádek do města proslulého zločinností. Podle organizací pro lidská práva tam ale smrtící komanda zabila stovky lidí, převážně drogových dealerů, ale také narkomanů, drobných kriminálníků a dětí žijících na ulici.

"Jezdil jsem ulicemi Davaa na velké motorce, sám jsem hlídkoval v ulicích a vyhledával problémy. Skutečně jsem vyhledával konfrontace, abych mohl zabíjet," řekl.

Duterte s oblibou šokuje svými výroky, z nichž některé pak zmírní či odvolá. V říjnu například sám sebe přirovnal k Adolfu Hitlerovi a dodal, že "s radostí povraždí" tři miliony narkomanů. Za odkaz na Hitlera se pak omluvil.

Duterteho protidrogové tažení v zemi kritizují Spojené státy, OSN, Evropská unie i mezinárodní organizace na ochranu lidských práv. Duterte ale tento týden zopakoval, že se protidrogové kampaně kvůli lidským právům a kritice světových vůdců, jako je americký prezident Barack Obama, vzdát nehodlá.

Podle Duterteho byla třetina z více než 5000 lidí zabitých při zátazích proti překupníkům drog usmrcena při oficiálních policejních akcích. Ostatní zahynuli za "nevyjasněných okolností". Svědci vypovídají, že maskovaní útočníci často vpadnou do domů, které byly označeny jako domov narkomanů nebo drogových překupníků, a obyvatele povraždí.