Primárky pravice ve Francii vyhrál Fillon, favorit na prezidenta

Současná vládní levice je rozdělena vnitřními půtkami a dvaašedesátiletý konzervativec Fillon by se měl na úkor levicového kandidáta bez problémů probojovat v dubnu z prvního kola a ve druhém se v květnu utkat s kandidátkou krajní pravice Marine Le Penovou. I když jí výhra amerického populisty Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených státech vehnala vítr do plachet, dosavadní průzkumy předvídají Le Penové konečnou porážku.

Fillon si voliče získal svým příslibem rázných hospodářských reforem, boje proti islámskému radikalismu a regulace imigrace do země. Nabídl také podporu tradičních rodinných hodnot i oteplení vztahů s Ruskem. Od programu Le Penové se tak Fillon odlišuje především podporou evropské integrace, zatímco krajní pravice by uvítala odchod Francie z unie po vzoru Britů.

Po primárkách pravice se zájem místních voličů, politiků a médií upírá na vývoj v levici, kterou čekají primárky v lednu. Socialistický prezident François Hollande, který je podle anket rekordně neoblíben a čelí kritice i ve vlastních řadách, se má do poloviny prosince vyjádřit, zda bude přes svou nepříznivou situaci usilovat o druhý pětiletý mandát. Bez ohledu na prezidentovo rozhodnutí se podle komentářů nejspíš chystá kandidovat i premiér Manuel Valls, který se cítí být možným favoritem na vítězství v lednových primárkách Socialistické strany.

Valls podle webu francouzské rozhlasové stanice RTL svými výroky o zájmu kandidovat už rozhořčil Hollandeovo okolí natolik, že možná v nejbližších dnech bude muset opustit premiérský post. Podle deníku Le Parisien k tomu může dojít už dnes, kdy Hollande a Valls mají společně poobědvat v prezidentském Elysejském paláci. V kuloárech se již hovoří o možných nástupcích Vallse, nejvážnějším kandidátem je prý ministr vnitra Bernard Cazeneuve. Představitel prezidentského paláce veškeré podobné dohady kolem Vallse ale podle agentury Reuters v neděli odmítl.

"Situace uvnitř Socialistické strany se zdá kritická, hlavně když (dva bývalí Hollandeovi ministři) Emmanuel Macron a Sylvia Pinelová se rozhodli ignorovat primárky a kandidovat v prezidentských volbách. Méně než pět měsíců před prezidentskými volbami je vnitřní rozpad blízko," domnívá se stanice RTL.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury Harris Interactive by nyní v prvním kole voleb 23. dubna skončili na dvou prvních postupových místech Fillon a Le Penová s 26 a 24 procenty hlasů. Daleko za nimi by s devíti procenty skončil Hollande či Valls. Dosavadní předvolební předpovědi, především pro první kolo, ztěžuje to, že se dosud neznají všichni kandidáti a jejich podpora ze strany jednotlivých politických osobností a formací.