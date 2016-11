Ve věku 94 let zemřel v libereckém hospicu herec František Peterka, zřejmě v noci na dnešek. Informaci televize Prima potvrdil ČTK zdroj z hercova okolí. Nezapomenutelným se stal Peterka pro několik generací diváků jako Krakonoš z večerníčku Krkonošské pohádky nebo rolemi v řadě komedií - například trenéra juda v Jáchyme, hoď ho do stroje!, kde uplatnil své sportovní nadání.

Peterka toužil uspět jako vzpěrač, ale nakonec ho osud zavedl do divadla. Herecké začátky odbyl ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, odkud zamířil do libereckého Divadla F. X. Šaldy, kde vytvořil kolem 250 rolí. Již od konce 40. let se začal objevovat ve filmech. Až do roku 1992, kdy se naposledy objevil ve filmu Karla Kachyni Kráva, ztvárnil desítky filmových rolí.

