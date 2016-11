Už mě nebaví pozorovat opici na podpatcích, prohlásila šéfka neziskovky o Michelle Obamové

Odpověď zní, že vůbec nijak. Kromě toho, že Pamela Ramsey Taylorová vedla místní neziskovou organizaci, která má napomáhat rozvoji sociálních služeb v clayském okrese, o ní nikdo až do nedávna vůbec nic nevěděl. Alespoň ne média a americká, a už vůbec ne světová veřejnost. To se teď ale změnilo, když před dvěma dny tato žena umístila na sociální síť Facebook příspěvek, z něhož plyne, že by se ze své funkce měla vytratit a k pohybu po veřejném prostranství využívat výhradně kanalizační systémy.

“Bude tak osvěžující mít v Bílém domě opět elegantní, krásnou a důstojnou první dámu. Už mě unavuje pozorovat tu opici na podpatcích,” uvedla ředitelka Pamela na své sociální síti. Její příspěvek viděly během pár hodin tisíce lidí, protože si jej všimla i média, která se nad ním pohoršují. A co je zajímavější, jejímu příspěvku se zasmála i starostka okresu Beverly Whalingová, které Pamela svým příspěvkem zpříjemnila den.

Záhy poté, co ředitelka označila Michelle Obamovou za opici, která nemá co chodit v Bílém domě v podpatcích, začali spontánně lidé podepisovat petici za odstoupení z funkce Pamely Taylorové.

Status na Facebooku stál ženu místo • Foto Facebook

Devítitisícový okres se tak stal terčem zájmu: petici během dvou dnů podepsalo na 95 tisíc Američanů. Včera pak úřad učinil prohlášení, že žena již funkci ředitelky v této organizaci nebude vykonávat. Starostka ve své funkci zřejmě zůstane. Organizace, které žena šéfovala, měla částečně přístup i k federálním penězům. Jejím hlavním cílem bylo podpořit v regionu nízkopříjmovou skupinu obyvatelstva a zajišťovat různé sociální služby seniorům.