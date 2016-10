Polské protesty měly smysl: Zákaz potratů neprošel

O zamítnutí zákona informovala místní média. Na rozhodnutí parlamentu zřejmě měl významný vliv fakt, že příprava nového protipotratového zákona vyvolala statisícové demonstrace nejen v Polsku, ale také v České republice. Proti zákazu se vyslovila nakonec i vládní strana Právo a spravedlnost, která návrh původně podporovala.

Zákon tak již nemá šanci na vzkříšení. Pokud by Polsko svou legislativu zpřísnilo, bylo by v Evropě naprostým unikátem. Mezi země s úplným zákazem potratu se totiž řadí pouze Malta a logicky Vatikán. Byla to právě katolická církev, která návrh zákona podporovala. Až 80 procent Poláků se totiž hlásí ke katolické církvi.

Navzdory polské tradici silně věřícího národa se zákon přesvědčivou většinou nepodařilo prosadit. Kontroverze vyvolávaly především 2 okolnosti: I žena, jejíž těhotenství vzešlo ze znásilnění, případně dívka ve velmi nízkém věku by totiž musely porodit.

Ani nyní není pro Polky snadné jít na potrat: situace v Polsku je taková, že již nyní je potrat velmi obtížně dosažitelný. Současná legislativa umožňuje potrat jen těm ženám, jejichž plod trpí nevratným vážným poškozením, případně pokud jejich těhotenství bylo důsledkem znásilnění či incestu. Legislativa pamatuje také na situaci, kdy by pro matku byl porod přímým ohrožením života - i v takovém případě by potrat byl možný.