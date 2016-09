Rakouské prezidentské fiasko pokračuje: Byly vytištěny učebnice s nezvolenou hlavou státu

To, co se děje kolem letošních prezidentských voleb v Rakousku nemá v demokratické části Evropy obdobu. Nejdříve 1. července Nejvyšší soud zrušil druhé kolo voleb kvůli manipulaci s korespondenčními hlasy. Opakování se mělo konat 2. října, ale to bylo zrušeno kvůli špatně vytištěným obálkám. A teď se objevilo, že byly dokonce vytištěny učebnice, ve kterých byl uveden jako prezident „zelený kandidát“ Alexander Van der Bellen. Přestože nebyl zvolen.