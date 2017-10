Ultraortodoxní židé nosí na letišti pásky přes oči. Bojí se nemravných žen

Židé hlásící se k chasidismu jsou podobnými výstřelky během cestování proslulí. Nejeden soudní spor se již vedl například kvůli tomu, že chasidé odmítají v letadle sedět vedle žen, které nejsou jejich manželkami. To jim totiž víra zakazuje. Aerolinie proto až donedávna dané ženy přesazovaly. Ty si ale celkem logicky stěžovaly na to, že jsou tímto rozhodnutím diskriminovány, a soud jim dal v červnu loňského roku za pravdu. To ale neznamená, že to chasidé dále nezkoušejí.

S jejich tvrdohlavostí má své zkušenosti i společnost EasyJet, která byla v únoru letošního roku nucena volat policii během letu. Deset mužů hlásících se k ultraortodoxní židovské víře nejdříve stálo v uličkách a odmítalo si sednout, dokud jim posádka nenajde místa, která nebudou vedle žen. Poté, co se několik žen uvolilo k výměně sedadel, chasidé ani nepoděkovali a v průběhu letu se pak jeden z nich snažil nabít telefon skrze jeho zapojení do kontrolních panelů v přední části letadla. V Lutonu si tak muže rovnou převzala policie. Ta ale seznala, že nebyl spáchán žádný trestný čin, a chasidy obratem propustila.

Podobný rozruch způsobil jiný muž hlásící se k ultraortodoxní víře na palubě letadla společnosti El Al. Protože se mu nelíbil film, jenž aerolinky promítaly, odmítl si před vzletem sednout na místo a trval na odstranění všech přítomných obrazovek. Letadlo muselo kvůli němu zamířit z runwaye zpět k letišti, kde si po hodinové domluvě ochranky muž nakonec sednul. Po celou dobu letu měl on i celá jeho rodina pásku přes oči.

Pravděpodobně ten nejbláznivější incident zažila posádka aerolinií El Al v roce 2013. Tehdy si muž hlásící se k jiné odnoži ultraortodoxní židovské víry přinesl do letadla igelitový pytel a absolvoval v něm úspěšně celý let. A to navzdory tomu, že podobné pokusy byly v minulosti tak časté, že mají od roku 2001 aerolinky El Al cestování v plastových pytlích zakázáno přímo v přepravních podmínkách.

Důvod pro takové chování je opět velmi zajímavý. Určitá odnož ortodoxních židů totiž nemůže riskovat, že by letadlo náhodou přeletělo nad hřbitovem. Jejich víra jim pobyt na hřbitově a jakýkoliv kontakt s mrtvými zakazuje. Plastový pytel je tak v mysli věřících ideálním řešením.