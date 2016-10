Dokonalý útěk z civilizace: Americký právník si postavil dřevěnou věž na Aljašce

Vše to začalo obyčejným jednopatrovým srubem o rozměrech 12x12 metrů, který vyrostl na holé planině vytvořené lesním požárem. Jenže planina začala pomalu zarůstat stromy a Philip Weidner si chtěl i nadále užívat krásného výhledu z oken. Absolvent prestižní MIT tak začal do výšky přidávat další a další patra. Výsledkem je série domků naskládaných na sobě do úctyhodných 56 metrů.