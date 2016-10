Incest na Floridě: Muž se nevědomky oženil s vlastní vnučkou

O zajímavém příběhu novomanželů informoval včera deník Independent s odkazem na floridská místní média. Příběh začal vlastně již v době, kdy se nyní již 68letý muž před více než 40 lety poprvé oženil. Z jeho prvního manželství pak vzešly děti, s nimiž se však nestýkal. Po svém prvním rozvodu a dalším sňatku se svými prvními potomky přerušil kontakt.

Kontakt se svými potomky z prvního manželství údajně muž nenavázal ani později, a proto ani neznal svá první vnoučata. Paradoxně je poznal až po své třetí svatbě. 24letá exotická tanečnice, která je již třetí manželkou milionáře, je zároveň jeho vnučkou. Novomanželé na to přišli díky rodinným albům, které mladá nevěsta svému manželovi přinesla k prohlížení. V nich narazili na fotografie mužovy první manželky, jejich potomků a i (tehdy ještě malé) nevěsty. Příběh se zakrátko dostal na veřejnost a multimilionář s tanečnicí jsou nyní denně na titulcích místních médií.

Média prozatím nezveřejnila jména aktérů. Zajímavá ale je jejich reakce, již zveřejnil deník Independent: “Nemáme důvod se rozvádět,” uvedl muž. “Byli jsme doteď šťastní, takže není důvod, proč by tomu tak nemělo být i nadále,” uvedl dále. Důvod by však mohl přeci jen existovat: na Floridě je incest nezákonný: “jakékoliv manželství v linii přímé, jakož i mezi sourozenci, bratranci, neteří a synovcem,” říkají tamní zákony. V případě jeho porušení hrozí sankce od pěti do patnácti let za mřížemi a pokuta od 5000 amerických dolarů.