Fatální selhání státní správy: Za chybné sčítání hlasů by měly padat hlavy, problém je to obrovský

Bylo by mimořádně zajímavé, kdyby si na výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny stěžovalo více lidí. Jak totiž ukázal případ Martina Kupky (ODS), který nakonec nahradil kvůli chybnému sčítání hlasů svého kolegu Petra Bendla, může se jednat o hlubší systémový problém, který ovlivňuje demokratičnost hlasování, jež je zaručeno ústavou a příslušnými zákony. V každém případě vidíme naprosto fatální selhání státní správy. Za což by měli být zodpovědní lidé tvrdě potrestáni.

Jak plyne z vyjádření členů některých volebních komisí po celé republice, nejenom že někde sčítali špatně preferenční hlasy, protože volební lístky byly vytištěny oboustranně, ale také byl použit způsob sčítání těchto hlasů podle modelu z obecních a krajských voleb. Jenže ten při hlasování do sněmovny neplatí.

Změnily by se proto výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, pokud by se sčítalo správně? Celkové výsledky stran nikoli, ale mohlo by se objevit ještě několik podobných případů, jaký představuje občanský demokrat Martin Kupka. Pardon za slovo, ale to je pak „průser“ mimořádného rozsahu.

Podle zákona č. 247/1995 Sb. „O volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů“ jsou kromě jiných „volebními orgány“ zodpovědnými za přípravu, organizaci a průběh voleb Státní volební komise, Ministerstvo vnitra či Český statistický úřad. Posledně jmenovaná instituce měla za úkol proškolit členy volebních komisí, kteří si teď na mnoha místech stěžují, že vše proběhlo pouze formálně a velmi krátce. O počítání hlasů, že se moc nehovořilo. Proto i vznikla „kauza Kupka“.

V zákoně č. 247 se například píše, že Státní volební komise „koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky“. Že Ministerstvo vnitra „metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb“ a že Český statistický úřad „provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování“.

Zákon mluví jasně a z něj je vidět, že tyto instituty letos selhaly. Proto by příslušné politické orgány měly udělit tresty a zabezpečit, aby se něco podobného při volbách neopakovalo, protože problém je to skutečně zásadní.

Nejvyšší správní soud v souvislosti se svým rozhodnutím poslat do sněmovny Martina Kupku místo Petra Bendla, také upozornil, že příště by se neměly volební lístky tisknout oboustranně. A výše jmenované úřady by měly ihned začít pracovat také na systému, který zabezpečí „skutečně čisté“ volby.

V Česku se volí prakticky každý rok (v roce 2018 budeme mít hlasování o hlavě státu, do Senátu i zastupitelstev obcí) a s hlasy občanů nesmí být manipulovány jen proto, že části státní správy jsou neschopné. Popírá to principy rovnosti a demokracie, popsané v Ústavě.