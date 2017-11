Proč Piráti podporují na post předsedy Poslanecké sněmovny chlapíka z ANO?

Předseda Pirátů Bartoš přijel do Lán za prezidentem Zemanem.

Post předsedy sněmovny neradno podceňovat, není to jen tak ledajaký strýc, který řídí zasedání dolní komory. Jak je erudovanějším čtenářům známo, předsedovi PSP náleží dle ústavy tzv. třetí pokus o sestavení vlády.

Pakliže první dva pokusy bude mít Andrej Babiš, což je jistější než jisté. Nota bene Miloš Zeman jasně národu sdělil, že oba pokusy o sestavení vlády, kterými disponuje, předsedovi hnutí ANO velice rád poskytne, tak pak nastane hvězdná hodina pana Radka Vondráčka z ANO.

Mám důvodné podezření, že zmíněný Vondráček by svému stranickému šéfovi třetí pokus o sestavení vlády také neodepřel. Tím jsem si jist, jako že Brnem neprotéká Vltava. Napsáno po lopatě – dvakrát by Babiše pověřil Miloš Zeman, jednou Radek Vondráček!

To chceme? Pakliže jste voličem, či dokonce členem ANO, tak je to jistě pro vaše uši rajská hudba, ale nevím, zda pro ostatní občany ČR to není spíše kakofonie.

Chtějí voliči Pirátů, aby zde vládl Babiš a jeho hnutí? Čtenář si teď asi řekne, proč sem ten bláznivý komentátor plete Piráty? Co ti s tím, u všech bukanýrů, mají společného?

Kdo sleduje českou politickou scénu podrobněji, si už možná povšiml, že lídři Pirátů, řekli relativně jasně (pardon, oni používají příslovce transparentně): Piráti podporují kandidáta R. Vondráčka (ANO) na post předsedy dolní komory českého parlamentu.

Dodejme, že obdobně se vyjádřila i Okamurova SPD.

Je sice hezké, že Piráti navenek kritizují Babiše a že odmítají svůj přímý vstup do vlády, nicméně podporou kandidáta ANO na zmíněný předsednický sněmovní stolec vráží dýku do demokratického srdce Česka.

Ústavní právo taky hezký… Mámo, nalej Pirátům jen polívku, víc si nezaslouží, poznamenal by patrně Jiří Sovák (vulgo pan Jiří Kroupa starší) z filmu Marečku, podejte mi pero!

Proč ta ostře satirická slova? Za klidných časů na klidné hladině by ohledně volby předsedy PSP neštěkl asi ani delfín, ale teď je hladina našeho politického rybníku značně rozkolísaná. Piráti si neuvědomují, že demokratická loď se může snadno převrhnout?

Navíc čím dál tím víc svérázný prezident republiky na své oblíbené TV Barrandov mj. prohlásil, že i kdyby zkrachovaly tři pokusy (čtěme Babišovy) o vládu, nechal by klidně vládnout (Babišovu) vládu bez důvěry a nerozpouštěl by českou sněmovnu.

Na závěr si zopakujme s ústavními právníky – menšinová vláda má být dočasným (!) řešením, ne východiskem na čtyři roky. Stop ústavně-právnímu kutilství!