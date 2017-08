Přetěžká volba: Dát hlas nastrčené celebritě, nebo vysloužilému parlamentnímu matadorovi?

Sestavování stranických kandidátek pro volby do Poslanecké sněmovny míří do finále. Jednotlivé partaje je mají odeslat příslušným krajských úřadům nejpozději do úterý 15. srpna. Pak budou mít ještě necelý týden na případnou úpravu kandidátky nebo personální rošády v jejich útrobách. Přístup stran se různí. Zatímco jedni sázejí na ostřílené matadory, jiní se snaží voliče navábit na celebrity všeho druhu. A co na to český volič? Komu tentokrát skočí na lep?