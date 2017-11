Na Hrad posílají náhradníky z druhé ruky a Zemanovi jen okopávají kotníky, říká Franz

„Opozice strávila veškerý čas jen tím, co se jí nelíbí, vznikly tuny blbé nálady,“ říká Franz v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Tři prezidenti od roku 89 prý kopírovali stav tuzemské demokracie – od dětství po dospívání, až po aktuální pubertu. Proč se do boje o Hrad nezapojil? Má být prezident asociální? A proč by proti Karlu Schwarzenbergovi i dnes podpořil jakéhokoliv soupeře? Podívejte se na rozhovor.