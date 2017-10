Volební kampaň: Zeman si zase nakálel do úst

Miloš Zeman na mou duši a na psí uši slíbil, že si nebude do prezidentských voleb dělat žádnou kampaň. Ve čtvrtek se ukázalo, jak to vlastně myslel: Pan prezident chtěl národu sdělit, že jeho kampaň nebude kvůli úbytku sil dělat on osobně, ale že to zařídí jeho kámoši.