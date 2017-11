Když doslova nemůžete s kůží na trh. Katka promluvila o nemoci, která jí způsobuje jizvy na těle i na duši

Kateřina Kejmarová je sympatická mladá žena čišící energií, u které byste sotva čekali, že se potýká s těžkou chronickou nemocí odborně nazývanou hidradenitis suppurativa nebo zkráceně hidradenitida. Je to vzácné, nepříliš známé chronické onemocnění kůže, které lékaři zatím neumí zcela vyléčit. Pacienti se často potýkají s pocity studu a beznaděje. Nemoc se totiž projevuje zánětlivými ložisky v intimních partiích, kde dochází ke zvýšenému tření kůže. Na postižených místech se vytvářejí bolestivé bulky a cysty, které mohou hnisat a po prasknutí i krvácet. Onemocnění se objevuje zpravidla po 20. roce života a častěji jím trpí ženy. Katka s ním bojuje se střídavými úspěchy i neúspěchy, zato vždy s velkým odhodláním nenechat se zlomit a nedovolit, aby jí nemoc ničila život.

Kateřina vystudovala vyšší odbornou školu sociálních služeb a ve své práci pomáhá potřebným. Její sociální cítění, nadhled a pozitivní přístup ji přiměly k rozhodnutí vystoupit se svým příběhem na veřejnost a prolomit tak bariéru mlčení a studu. Spojila se s talentovanou návrhářkou Evou Vontorovou, která pro ni navrhla speciální šaty, jež ji namísto obav zahalí do krásy a dodají jí sebevědomí. „Šaty symbolizují nemoc hned v několika rovinách. Jednak volbou použitých materiálů, kterými je pravá kůže a hedvábný žoržet, dále barvami, které jsou podobné barvě kůže, a konečně také asymetriemi a motivem pruhů představujícím všudypřítomné převazy. Pacienti s hidradenitidou totiž musejí postižená místa ošetřovat a obvazovat několikrát denně,“ vysvětluje módní návrhářka Eva Vontorová.

Katka oblékla své speciální šaty proto, že chce podpořit ostatní lidi, kteří váhají, zda s podobnými obtížemi navštívit lékaře: „Rozhodla jsem se jít s kůží na trh, a to doslova. Šaty elegantně a vkusně ukazují to, co bych sama jinak neukázala, a umožňují mi tak promluvit o mé nemoci. Nedovolte, aby vás hidradenitida umlčela. Je načase o ní mluvit!“

Pacienti, kteří překonají stud a rozhodnou se s nepříjemnou nemocí bojovat, se dozvídají správnou diagnózu v průměru po osmi letech od doby, kdy poprvé navštívili lékaře. Za tuto dobu vystřídají přibližně pět lékařů tří různých specializací. Mezitím se marně snaží najít odpovědi na tíživé otázky, co se děje s jejich kůží a proč nepřichází úleva. V tomto případě měla Katka štěstí. Správnou diagnózu se dozvěděla „už“ po čtyřech letech vytrvalého putování z ordinace do ordinace, kde si s projevy nemoci lékaři nevěděli rady. Domnívali se, že se jedná o akné nebo alergickou reakci, správnou diagnózu se jim však nedařilo určit. Včasné rozpoznání nemoci a správně zvolená léčba jsou přitom pro progresi nemoci klíčové – jedině tak má pacient šanci na výrazné zlepšení kvality života.

Vše se naštěstí změnilo, když se Kateřina setkala s docentkou Monikou Arenbergerovou z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě ta se na hidradenitidu specializuje a s určením správné diagnózy neváhala. U Katky začala ihned s odpovídající léčbou. Nasadila jí antibiotika, po jejich vysazení se však hnisavé boláky opět objevily. Kateřina má za sebou už i dva chirurgické zákroky, kterými se odstranilo několik hnisajících ložisek. Vzhledem k pokročilému stadiu nemoci Kateřina v nejbližší době podstoupí biologickou léčbu.

Jako u mnoha dalších nemocí, i v tomto případě mohl být jejím spouštěčem stres. Dědičnost, kouření či nadváha – to jsou další faktory, které se mohou na vzniku hidradenitidy podílet nebo její průběh zhoršovat. Přestože v době výskytu prvních příznaků byla Katka na počátku nového vztahu a prožívala hezké chvíle, začala zřejmě splácet krutou daň z předešlého problematického vztahu. I v dětství a v dospívání si Kateřina užila stresu víc než dost. Byla terčem šikany ve škole, kdy se dostala do hledáčku vrstevníků kvůli své nadváze. Na její psychice se podepsal i necitlivý přístup k její nadváze od některých příbuzných. Navzdory nebo paradoxně právě díky nesnadné minulosti si Kateřina vytvořila silný obranný štít, který jí dnes pomáhá brát nemoc s nadhledem. Více se o nemoci dočtete zde.