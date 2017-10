Rodinná změna pohlaví: Z matky a syna se stali otec a dcera. Teď jsou prý konečně šťastní

To, že chce být Corey dívkou, poznala už v jedenácti letech. "Věděla jsem, že je něco špatně, ale nedokázala jsem říct, co přesně to je," vypráví dnes patnáctiletá dívka. Své přání však nějakou dobu tajila, protože se bála reakce svých rodičů. To ale netušila, že její matka Erica se potýká se stejným problémem. "Když mi to máma řekla, měla jsem najednou pocit, že je tu někdo, kdo mi opravdu rozumí," vypráví Corey.



Oči jim otevřel až dokument o dívce, která měla stejný problém jako oni dva. "Nenáviděl jsem své tělo, styděl jsem se za něj. Ten dokument mi otevřel oči, a tak jsme se oba dozvěděli, co to znamená být transgender, a uvědomili jsme si, že se nás to týká," říká Eric – dnes muž, donedávna přitom matka od rodiny. Stejně jako Corey se ale bál reakce své rodiny.



