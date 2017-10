Čech skáče do vody z 27 metrů: Strach mám vždycky. Je to jako stát v plavkách v desátém patře a pak skočit dolů

Začínal v čínském cirkusu, učil se od Rusů, bavil lidi na zaoceánských lodích a je vicemistrem světa. I když je Michal Navrátil člověk, který doslova srší energií, na první pohled byste neřekli, že je to někdo, kdo vyleze do sedmadvacetimetrové výšky, udělá stojku na rukách a následně skočí do vody. „Zažít by si to měl každý, je to jako stát v desátém patře paneláku. Jen na sobě máte plavky,“ popisuje pocity předcházející každý skok. Podívejte se na video!