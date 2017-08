Zdeněk Troška natočil novou pohádku. Čertoviny se představují v první ukázce

„Když ti dva poznají Jana a Haničku, kterým v jejich lásce brání zlý sedlák, rádi by pomohli i jim. Ale nesmí, Luciper jim to zakázal. Tvrdí, že se každý člověk nechá zlákat bohatstvím a mocí, a to i Jan a Hanička. Čertíci nesouhlasí, a tak se s vládcem pekel vsadí. Jak to dopadne, uvidíte v kinech,“ prozrazuje režisér Troška hlavní zápletku nové pohádky.

Lucipera v pohádce Čertoviny hraje Karel Dobrý, který oblékl nejnáročnější kostým z celého filmu. Vznikl z návrhu Josefa Jelínka a byl doplněn ručně dělanou parukou.

V hlavních rolích čertů se představí Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Haničku hraje Sara Sandeva, jejího milého Jana mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedláka Oldřich Navrátil, statkáře Kopyta Jaromír Nosek, selku Andrea Hoffmannová. V dalších rolích uvidíme Davida Gránského, Janu Bernáškovou, Radka Holuba.

Do kin vstoupí Čertoviny 4. ledna 2018.