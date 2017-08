JXD na Prague Pride: Pojďme se chvíli nebavit o homosexualitě!

Celý pochod Prague Pride začal lízáním. Prosím oplzlé čtenáře mužského pohlaví, aby si nepředstavovali hromadné lesbické orgie! Lízat dávala policie ČR, a to konkrétně priotidrogový test Drug Wipe řidičům všech alegorických vozů, které na Václavák přijeli. Po této úřední vložce začalo vřít samotné dění festivalu. A já, protože jsem psal o Prague Pride už několikrát, jen sledoval, zda se dostaví všichni očekávaní demonstranti.

Talentovaná ruská fotografka vytváří snímky krásných žen, z nichž se tají dech

A dostavili se. Nejprve jsem viděl pěkného kožeňáčka v černých kožených řemenech oděného, který až na knír nápadně připomínal Freddieho Mercuryho. Pak přišel i latexáč, který se nemusel bát, že ho někdo pocintá zmrzlinou či spermatem - jeho obleček byl evidentně omyvatelný. Stejně tak se dostavila obligátní skupina duhových gayů, kdy jeden každý z nich byl celý namalovaný na jednu z barev duhy. Společně pak vytvářeli choreo duhové vlajky hrdosti gayů. A také byly - což mne opravdu překvapilo - přítomny některé velké (hlavně počítačové) společnosti, které měly na Václaváku své stany s pro tuto příležitost do duhova pojednanou firemní značkou. A především byly stovky, stovky, a nakonec i tisíce gayů, leseb, domin, transgender lidí, fetišistů, masochistů a vůbec všech, kteří to mají se sexualitou poněkud menšinově.

No a všichni tihle lidé slavili, měli radost, že mají průvod, byli veselí, vzájemně se zdravili a bylo poznat, že jsou rádi, jak tuhle pouť vesele uhlídali, když jim dal pánbůh zdraví. A jak jsem tam medzi nimi chodil, najednou jsem zaznamenal, že kromě jednoho alegorického vozu upozorňující na perzekuci gayů někde v Tramtárii vůbec, ale ani náznakem nešlo o politickou akci. Bylo to - pokud mohu srovnat - něco jako Million Marihuana March, Jízda králů, případně pak průjezd konvoje majitelů automobilů značky Corvette Prahou. Prostě - kulturní akce, mejdan, nic politického, nic, co by souviselo s lidskými právy, občanskou společností či demokracií.

A tak myslím, že je čas zařadit Prague Pride mezi kulturní akce - menší než Colours nebo Vary, ale pořád významné. Politický náboj zaplaťpánbůh z reality Prague Pride mohl vymizet, protože homosexualita a sexuální jinakost jsou v Česku plně normalizovány, tolerovány a akceptovány. Takže si myslím, že v příštích letech by neměla media věnovat Prague Pride pozornost jako politické akci, ale psát o něm podobně jako o vinohradském masopustu. Nic víc (a nic míň) než mejdan jedné konkrétní subkultury totiž Prague Pride už dávno není.