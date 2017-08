Za rakovinu může špatná nálada. Vše si člověk vyléčí sám, i poškozenou míchu, tvrdí lékař

Každý se může vyléčit sám, i rakovinu. Je to definitivní, za všechno můžou emoce, tvrdí lékař Šula

„Sebeuzdravovací síla člověka je nekonečná,“ má jasno zakladatel neuropsychoimunologie Jan Šula. Choroby podle něj přímo souvisí s negativními emocemi a vůlí uzdravit se. Vůbec neodděluje nervový a imunitní systém – podle něj jde o jedno a to samé. Metody standardní medicíny při svojí práci uplatňuje, klasické léky proti bolesti ale neuznává a třeba o ibuprofenu říká, že se po něm lidé chovají jako zfetovaní.

V rozhovoru s Pavlem Štruncem například popisuje, jak jeden z jeho pacientů dokázal začít chodit i poté, co si přerušil míchu. Jak to dokázal? Jak přesně vypadá léčba jeho pacientů? A co na jeho práci říkají farmaceutické firmy? Podívejte se na celý rozhovor.

Všechna videa z rubriky Štrunc! můžete vidět ZDE.