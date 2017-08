Trh za komunismu a nyní: Máslo je v současnosti nejlevnější v našich dějinách

Vážený pane profesore,

fenoménem posledních dnů se stalo zvyšování cen mléčných výrobků, zvláště pak másla. Hlavním viníkem tohoto jevu je bezesporu neviditelná ruka trhu a snad i viditelná ruka EU. Nedostatek máslotvorného mléka nelze odstranit ze dne na den. Nevynášející chov mléčného skotu byl omezen a převeden na skot jatečný. O nějakém plánovaném řízení tohoto resortu lze pochybovat. Domnívám se, že plánování je nutností v každém oboru. Když ne dlouhodobé plánování socialistického typu, tak plánování střednědobé, mající za základ výsledky prognostických šetření nejrůznějších odborných institucí. Se stoupající celkovou hospodářskou prosperitou se paušální růst cen jeví jako paradox a ve výsledku jako organizovaná anarchie.

Jiří Stručovský, Ledeč nad Sázavou

Tak především si pojďme říci, že v současné době je u nás máslo asi nejlevnější v dějinách. V roce 1989 stálo 250 g másla v průměru 10 Kčs. Průměrná mzda v té době byla 3170 Kčs. Jestliže je dnes průměrná mzda (k 5. 6. 2017) 27 889 Kč hrubého, pak by máslo muselo nyní stát více než 88 Kč (!), abychom mohli říci, že je pro nás dražší než tehdy. Takže klídek.

No a pokud jde o neviditelnou ruku trhu, je velmi svůdné na ni svádět všechno, co se v tržním hospodářství nevydaří, ale je to příliš snadné, než aby to mohla být pravda. Zdá se naopak, že současná cena másla je především důsledkem „socialistických“ zásahů do tržních mechanismů, důsledkem „netržních“ politických rozhodnutí a několika přídatných okolností.

Také je to ukázka toho, jak cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Tak za prvé: v roce 2014 Rusko vydalo embargo na dovoz mléka z EU, což s neviditelnou rukou trhu nemá nic společného, ba právě naopak. To spolu s příznivým počasím stlačilo prodejní cenu mléka pod náklady na produkci. Za druhé, ochranářskou politikou (nikoli neviditelnou rukou trhu!) zpovykaní farmáři se dožadovali „záchrany“ a EU jim vyhověla svým oblíbeným dotačním trikem – začala jim platit za to, že snižují produkci (viz hoschl.cz/AEDM), což je z hlediska tržního ekonomicky perverzní. Do toho letos přišlo špatné počasí v Austrálii, která tedy zvýšeně nakupuje máslo z EU.

Navíc euro oslabilo oproti dolaru, a USA tudíž víc nakupují máslo z EU. Z nějakých důvodů také po celém světě a nově i v tradičně „nemáslových“ zemích vzrostla poptávka po másle obecně, hlavně v Číně. Jak vidíte, neviditelná ruka trhu za to všechno může pouze v tom smyslu, že se nedokázala proti regulující, „socialistické“ Evropě prosadit. Hospodářství plánovat dnes ve skutečnosti lze už asi jenom nepřímo.

Ale pozor – je rozhodně strategické a žádoucí, aby se země, jako je Česká republika, dokázala vlastní produkcí uživit a nebyla závislá na dovozu potravin, vody a energie. Naše vláda, myslím, nějaké takové plány má, ale když EU dotuje nevyrábění mléka a skoro všichni zemědělci pěstují jenom řep­ku, tak to jde těžko. Když to trochu přeženu, tak na té vaší „anarchii“ je nejhorší právě to, že je organizovaná.