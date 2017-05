Petr Robejšek: Realisté nebudou muzeální stranou, která neposlouchá voliče | Reflex.cz

Proč by volič měl dát hlas vám, a ne TOP 09, ODS nebo ANO?

Protože to jsou muzeální strany, jež neposlouchají voliče, mají dynastickou tendenci dědit moc a reagují jen na to, co jim jejich komunikační poradci doporučí.

Vy politickou moc nechcete?

My ji chceme z gruntu modernizovat, začít věci dělat úplně jinak.

Co znamená úplně jinak?

Tradiční strany se snaží dostat společnost pod kontrolu. Hlavně tak, že neustále vymýšlejí zákony a novely zákonů a novely novel zákonů. Tím společnost blokují.

Byl byste připraven s nimi jít do vlády?

Jen za určitých podmínek.

Jakých?

Například zavedení povinné tříměsíční vojenské služby. Nebo by musely přistoupit na náš požadavek zavést lidové hlasování o zákonech.

Chcete dát lidem možnost přímo rozhodovat o zákonech?

Chceme tím reagovat na to, že společenská třída se odcizuje lidem, chybí jim praktický rozum.

Nepovede to k destrukci demokracie? Příklad: Parlament odhlasuje zákon a bohaté zájmové skupiny přes sociální sítě a spřátelené neziskovky vyvolají lidové hlasování a svými penězi ovlivní jeho výsledek.

Jsme realisté a chápeme, že se to nemůže týkat všech zákonů, ale jen některých.

Které to jsou?

To se musí vyjasnit. Stejně jako procento hlasů nutné pro zrušení zákona. Nikdy se hlasování nemůže týkat daňových zákonů, aby si lidé živelně nesnižovali nebo nezvyšovali daně.

Jaký zákon byste už dnes podrobil lidovému hlasování?

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Andrej Babiš nejdříve na svou stranu získal střední vrstvy z řad živnostníků a pak zavedl něco, co původně nesliboval.

Jak chcete naplnit váš programový cíl: za každou novou normu zrušit dvě staré?

Dnes se úspěšnost ministra dokládá tím, kolik zákonů protlačí Parlamentem. Pravý opak je správně. Ty zákonné zářezy na pažbě dávají často smysl jen pro ministrovu kariéru, ale neposouvají společnost jinam. To je stará politika – měření kvality politiky má být: jak zjednodušuje život lidí a stabilizuje ho. Kamkoli se hnete, narazíte na něco, co vám brání v iniciativě.

Jak to chcete provést?

Naše zásada je: chceš novou normu nebo zákon? Navrhni dvě normy ve stejném kalibru, které zrušíš.

