Jsem nejnebezpečnější a nejohavnější bytost, jakou kdy Holmes potkal, říká herec Toby Jones

Na loňském festivalu ve Varech, kde byl TOBY JONES členem umělecké delegace právě k Anthropoidu, se o něm ještě jako o hvězdě nemluvilo. Teď, po Sherlockovi, už je to jinak. Rozhovor s ním byl ale ve Varech nezvyklý zážitek; odpovídal tiše, naprosto soustředěně, s klidem a skromností člověka, jenž zná svoje kvality. Jeho herecký fundament však není jen klasicky britský, ale i klaunský.

V čem jsou podle vás příběhy Sherlocka Holmese z dílny BBC tak populární?

Vím, že všichni mluví o genialitě scenáristů Marka Gattisse a Stevena Moffata, ale musím je znovu pochválit: jejich vyprávění je vystavěné tak chytře a moudře, že diváky doslova nutí k porozumění. Lidé, kteří se na Sherlocka dívají, se necítí poučováni, naopak, jsou neustále ujišťováni, že jsou dostatečně chytří na to, aby pochopili i velmi komplikované případy. Myslím, že tohle mají lidi opravdu rádi.

A jak se vám hrál vrah?

Nemůžu o tom ještě mluvit, ale dobře. Jsem empatický vrah. Rozumím ostatním, a proto i oni rozumějí mně.

Chodil jste i do francouzské školy pro klauny, l'Ecole Jacques Lecoq. Proč?

Možná se vám to zdá divné, ale tahle klaunská zkušenost mi dodnes strašně pomáhá. V jakékoli roli, u padoucha i u hodňouse. Slova v téhle poetice totiž jakoby neexistují, což pro mě tehdy byla úplně nová zkušenost. Trénovali jsme v Paříži hlavně práci s prostorem, učili se vyprávět příběhy dechem, zapomněli na Stanislavského převtělování. Je to hodně vizuální akademie, znakuje se tam místo slov, zachází úsporně se všemi výrazovými prostředky. Čím víc let od toho Lecoqova tréninku uplynulo, tím víc si uvědomuju, jak moc ho používám především na filmovém placu – vaše tělo v roli totiž často mluví v protikladu k tomu, co říkáte slovy.

