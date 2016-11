Můj zápas s Babišem. Otevřená zpověď ministra Němečka o tom, co se dělo v Sobotkově vládě

Jak začaly vaše spory?

Hned, jak vznikla vláda, na mě Babiš začal útočit. Neměl jsem na vybranou, jestli proti němu jít, nebo nejít. První velký střet byl, když se v koaliční smlouvě předsedové dohodli, že zruší třicetikorunové regulační poplatky. My jsme přišli s tím, že to zrealizujeme, ale provozovatelům musíme tyto prostředky kompenzovat. V tom okamžiku začal Babiš vést řeči v tom smyslu, že nic nedostanu, protože v systému je peněz dost, a takové ty jeho výroky. Pak už to pokračovalo.

Myslíte, že si chtěl s vámi vybudovat vztah jako s ministrem zemědělství Jurečkou, který mu jde v jeho podnikání tak na ruku, že vypadá jako ministr za ANO?

Tak nějak. Jakákoli řeč, kterou jsem s Babišem vedl, končila slovy: z čela Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) musí odejít ředitel Kabátek.

To bylo na jednání vlády, nebo při osobních hovorech?

Všude. Babišovým hlavním a prvním cílem je ovládnout VZP. To by mě zpočátku nenapadlo.

Ale vždyť jste musel vidět, že Babiš je ve dvojjediné roli: podnikatel ve zdravotnictví a současně ministr.

Časově jeho fond začal skupovat zdravotnická zařízení postupně, a jeho zájem na VZP se tedy postupně zvyšoval. Ve všech řečech o neprůhlednosti a černých děrách říkal: Je nemožné, aby v čele VZP seděl Kabátek. Na jeho výtky jsem nereagoval. Povedlo se mu jen dostat některé své lidi do správní rady. Většina správní rady však hlasovala tak, že Babišovy návrhy nepodpořila. Zbylí členové, ať už byli za ČSSD, komunisty, topku, nebo ODS, drželi zájmy VZP. Hlavní podíl na tom má předseda správní rady a vysočinský hejtman Běhounek. Je to člověk, který se nebojí.

Jaké jsou hlavní Babišovy zájmy?

Nemusí to být konkrétní zájmy firem, s nimiž podniká. On má takový zvláštní instinkt ovládnout rozpočty veřejných institucí.

Jak se Babiš projevoval na vládě?

Podobně jako v médiích. Vždycky nastala hodinová šaráda, „jak tam všeci kradú, nerobia ty centrálné nákupy“, prostě nekonzistentní směska proslovů. Když chtělo zdravotnictví po něm peníze na cokoli, byl to problém.

Pamatujete si na konkrétní případ?

Nejnáročnější z hlediska objemu práce na ministerstvu je systém DRG, tedy, aby výkony jednotlivých nemocnic byly ohodnoceny tak, aby to odpovídalo skutečným nákladům. Je to obrovská práce. V Německu to stočlenný úřad dělal pět let a pak to pět let zaváděli. Byl jsem proto hrozně rád, když se mi podařilo zlanařit docenta Duška, jenž má za sebou skvělé výsledky v rámci Národního onkologického registru. Jednou přišel na vládu představit, jak to funguje. Nato vystoupil Babiš a řekl: A na čo potřebujete tamto? Dajtě mi ceruzku a já vám to za dva mesiace spočítam. Musím říct, že i docent Dušek z toho byl v naprostém šoku, protože něco podobného nezažil.

Jaký měl Babiš zájem torpédovat tento systém?

Moc v tom hledáte racionální motivy. Podle Babiše je ve zdravotnictví všechno špatně, on žádnou odbornou debatu nevede. Jakýkoli materiál principiálně odstřeloval.

Dělo se to dalším ministrům?

Ne.

Vraťme se ještě k VZP. V čem je důležité ji ovládnout?

Popíšu vám typický způsob Babišova myšlení. Jednou říkal: Zjistil jsem, že pan ministr Němeček úhradovou vyhláškou rozděluje 260 miliard korun, které jdou úplně mimo nás. To říkal opakovaně na vládě.

Co myslel tím mimo nás, ministerstvo financí, nebo Agrofert?

Myslel tím prostě mimo něj. Zdravotní úhrady jsou mimorozpočtová věc a on na ni nedosáhne. Není to položka, kterou by mohl ovlivňovat a řídit z pozice ministra financí. Jinak veškeré peníze do všech resortů jdou přes něj. To je podle něj základní problém, že veřejné zdravotní pojištění nejde přes státní rozpočet.

O co mu tedy jde?

Mít všechno pod kontrolou, a to v celé zemi. Prostě přeměnit stát v rodinnou firmu.

Kolik z těch 260 miliard jde do VZP?

Asi šedesát procent. Takže je to klíčová instituce, která ovlivňuje financování zdravotnictví. Když nějak přes VZP nastavíte úhrady, můžete změnit výnosy v té či oné oblasti.

Ve stejné době jako VZP se Andrej Babiš snažil ovládnout druhé nervové centrum státu — ČEZ. Opět se ptám: proč?

Ale to je stejný model. Vidí tam hodně peněz a chce je ovládnout.

Jako politik, nebo jako podnikatel?

On to vůbec nerozlišuje. Vůbec. Jsem o tom hluboce přesvědčen. On buduje stát jako další divizi Agrofertu.

Co z toho vyplývá?

Že pokud vyhraje volby, hrozí, že se český stát přemění v rodinnou firmu sicilského typu. Nakonec všichni přijdou a padremu políbí prsten, pokud budou chtít dělat velký byznys. Působí to legračně, ale jeho myšlení je takhle jednoznačné a přímočaré. Tam nejsou žádné kudrlinky. Podobně je to s dnešním bojem o Vojenskou zdravotní pojišťovnu.

Svatopluk Němeček (44) v letech 1990–96 vystudoval všeobecné lékařství na fakultě v Olomouci. Později získal atestaci na vnitřní lékařství. Začínal na interně v městské nemocnici v Bohumíně, kterou od roku 2002 řídil. O tři roky později vyhrál výběrové řízení na šéfa Fakultní nemocnice v Ostravě. Jeho manželkou je slavná popáleninová chiruržka Zdenka Crkvenjaš, která mj. operovala popálenou Natálku Kudrikovou. V minulém období byla v Ostravě zastupitelkou za TOP 09. Svatopluk Němeček byl nejdříve členem Strany zelených, později vstoupil do ČSSD. V letech 2014-2016 byl ministrem zdravotnictví.

