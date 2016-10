Duel Reflexu: Harapes versus "Čuňas" Stárek

Bude to zřejmě nejzajímavější souboj senátních voleb. Na Praze 6 se utká řada známých tváří. Reflex si pro debatu vybral dvě z nich: slavného tanečníka Vlastimila Harapese (za hnutí ANO) a legendu undergroundu Františka „Čuňase“ Stárka (za ODS). Mají zcela odlišnou životní zkušenost. Ale oba jsou výraznými osobnostmi, oba kandidují za parlamentní strany – jeden za vládní, druhý za opoziční. V některých momentech debaty to mezi nimi hodně jiskřilo. (Celý text si můžete přečíst v tištěném Reflexu, který vyšel ve čtvrtek 29. září).

Budete-li zvoleni, budete se zabývat víc celospolečenskými otázkami než problémy vašeho volebního obvodu. Co je podle vás největší bolestí současnosti?

Stárek: Už jsem to řekl. Ubývá svobody. Po revoluci svobody přibývalo, teď se to zlomilo a vektor začal koukat dolů. Mám dojem, že se to zlomilo v době, kdy přišel na Hrad prezident Zeman. Ubývání svobody je hlavní, co bych v Senátu chtěl jako téma držet. Všechno to omezování svobody internetu, omezování domovní svobody, registry, EET. Tím se zasahuje do ekonomiky, do našich kapes a žaludků.

Harapes: Podle mě chybí hlavně kázeň a pokora. Já se v zásadě držím hesla Přej a bude ti přáno. To nedobré soutěžení, které je mezi lidmi a dělá mezi nimi mezery, je-li ještě podporováno politiky, tak to rozhodně dobré není.

To se dá nějak změnit zákony?

Harapes: Ne. Ale kdyby každý začal u sebe, bude to jiné. Přej a bude ti přáno. U nás vždycky vládla velká závist, i já jsem se s ní setkal. Je to v disciplíně a jsem pro, aby regule byly dané, protože lidi to potřebují.

Vy nemáte pocit, že se utahují šrouby, přibývá regulací...?

Harapes: Ano, je to tak možné vidět.

Stárek: Považujete to za správný?

Harapes: Nemusím to považovat za správný, konstatuji, že to je následek něčeho.

Stárek: Lidi se špatně chovali, tak musí mít EET třeba?

Harapes: Samozřejmě, nic nevznikne samo sebou. Kdyby platili poctivě daně, tak by nebylo EET.

Stárek: Sami si to zavinili.

Harapes: Všechno si zavinili sami lidi.

Stárek: Socialismus jsme si taky zavinili sami?

Harapes: A ne snad?

Stárek: A čím asi? Zůstali jsme v sovětské zóně.

Harapes: Po válce tu byla euforie, všechno tu bylo doleva, včetně třeba Seiferta. Tak to byla samozřejmá reakce. Vy jste si žil v undergroundu, který měl podpory ze zahraničí. Také o tom něco vím, také jsem se znal s Václavem Havlem.

Stárek: Myslíte, že nás platila CIA?

Harapes: Nemyslím si nic, nedělejte, že to nevíte.

Stárek: Mluvíte o nadaci Charty?

Harapes: Říkám, že tlak budí protitlak, kdyby nic takového nebylo, nebyl by protitlak.

Stárek: Vy se snažíte, aby v životě na vás žádný tlak nebyl vyvíjen, že? Proto jste podepsal Antichartu.

Harapes: Nepodepsal. Buďte zdráv.

Stárek. Já mám jiné informace.

Harapes: Ukažte mi ten můj podpis.

Stárek: V Rudém právu, ač jsem mu nikdy nevěřil, ale v tomhle jsem ochoten mu věřit, vyšlo, že jste Antichartu podepsal.

Harapes: V tisku můžou uveřejnit cokoliv.

Stárek: Nikdo z těch, kteří byli v novinách, neřekl Já jsem to nepodepsal. Vám to bylo jedno, že tam bylo vaše jméno?

Harapes: Nebylo tam.

Stárek: Ta stránka Rudého práva je na internetu.

Harapes: Říkám, že jsem to nepodepsal. Jestli to někdo udělal za mě...

Stárek: Já jsem v roce 77 taky podepsal jeden dokument, byla to Charta 77. Lidi, kteří ji podepsali, kteří na sebe přivolali tlak, chtěli tu společnost změnit.

Mělo by Česko přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Harapes: Neodvažuji se zatím říkat svůj názor, na to jsou tu lidi, kteří o tom rozhodují. Ale jsem z Prahy 1 (mým domovem je ovšem divadlo Semafor, proto kandiduji za Prahu 6), žiji uprostřed turismu, nikdy mi cizinci nevadili. Nevadí mi černý, bílý, žlutý ani fialový.

Stárek: Ani mně nevadí černý, bílý, žlutý, fialový. Ale vadí mi, když vedle sebe žijí dvě různá etnika, jejichž kulturní vzorce chování jsou odlišné. To je celý problém multikulturalismu. Tak jako fungoval sto let sociálním inženýrstvím vybudovaný socialismus, tak se obávám, že multikulturalismus tady zanechá ještě horší nevratné změny. Jsem pro integraci, ale ta nemůže vypadat tak, že bude čtvrť Molenbeek a vedle toho čtvrť lidí, kteří tam žijí po staletí. To není žádná integrace. Integrace musí být jako v USA. Když tam někdo přišel jako utečenec, tak tam šel za americkým snem, tvrdě pracovat a mít se podle toho dobře. Evropský sen, se kterým přichází řada migrantů, je přijít do Evropy, pobírat evropské výhody a vytvořit si tady ministát, kde budou platit jejich zákony, právo šarí’a.

Harapes: A proto jsou v Americe chinatowns, že?!

Stárek: I v chinatowns platí americké zákony! Přijedou-li do severních předměstí Paříže policisté, pokud se tam vůbec odváží, tak je kamením vyženou. To hraničí se ztrátou suverenity státu. To je exteritoriální území Islámského státu.

Harapes: A kdo za to může?! Z čeho to vzniklo?! Z dovozu levné pracovní síly z bývalých kolonií do Francie. Jednoduchá věta. Nic jiného. Zase za to mohou lidi, tlaky a protitlaky, jak jsem už říkal.

Stárek: Paní Merkelová byla ochotná přijímat migranty, protože chtěla zopakovat fintu z 60. let, kdy přišli Turci pracovat do Německa, aby stárnoucí populaci vydělali na důchody. To se asi se Syřany nepovede.

