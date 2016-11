Předseda Evropské komise Juncker ohrožuje svými nesmysly EU, měl by odstoupit

EU v posledních 20 letech neměla štěstí a dobrou ruku při výběru předsedů Evropské komise, tedy jednoho z nejvlivnějších lidí na kontinentu. Ovšem nesmysly, které opakovaně pronáší současný šéf Jean-Claude Juncker, členské země dál štěpí a pozici Evropské unie oslabují. Za to mu ročně Evropané platí 306 655 euro, tedy téměř 8,3 milionu korun. To je hodně drahé žvanění.

Naposledy se Lucemburčan Juncker předvedl v pátek na besedě se studenty. K Donaldu Trumpovi podle agentury Reuters řekl: „Budeme muset zvoleného prezidenta naučit, co to Evropa je a jak funguje. Myslím, že ztratíme dva roky, než Trump podnikne poznávací zájezd po světě, který nezná,“ tvrdil předseda Evropské komise s tím, že názory vítěze prezidentských voleb v USA na světový obchod, klimatickou politiku či bezpečnost Západu vyvolávají pochybnosti.

Jaké budou ve skutečnosti činy a názory Trumpa ve funkci amerického prezidenta, to ale jenom uvidíme. Proto by měl Juncker mlčet. Tímto způsobem naopak budoucí atlantické vztahy zatěžuje a oslabuje.

Čím a komu vlastně svými slovy na adresu Trumpa posloužil? Pro koho to bude dobré? Pro Putina určitě, pro Evropu nikoli.

To chce mít Evropská unie skutečně horší vztahy s USA? A kdo pak bude platit naši bezpečnost? Junckerův plat je sice bláznivě a nepřirozeně vysoký, ale ani z něj tanky a vrtulníky nenekoupíme. Pokud si chce Evropa udržet svoji bezpečnost, musí chtě nechtě se Spojenými státy úzce spolupracovat. Sama se o to postarat nedokáže a zatím ani nehodlá. To samé platí pro byznys.

Jenže šéf Komise pronáší nekvalifikované výroky pořád.

Junckerovy silácké řeči už ovlivnily referendum ve Velké Británii o jejím vystoupení z EU. Ostrované se nakonec rozhodli pro Brexit a právě lidé jako předseda Evropské komise k tomu nepřijatelnými výroky a vyvíjením nátlaku na Brity přispěli. Nejen, že nemístné ovlivňování jednotlivých členských zemí (nemluvě o supervelmoci jako jsou Spojené státy) je zcela kontraproduktivní, ale pozici Evropy činí nejednoznačnou.

Evropská komise pod vedením Junckera také opakovaně selhává při řešení uprchlické krize. Její předseda peskuje státy střední Evropy, že odmítají nefunkční přerozdělovací migrační kvóty. Jakým právem to dělá člověk, který nezabezpečil správné fungování evropské agentury Frontex, která má na starosti ochranu vnějších hranic EU a fatálně selhává? Dnes už víme, že Frontex nedokáže řešit migrační vlny a už vůbec není schopen zajistit kvalitní ochranu hranic. Je to vina Junckera i jeho předchůdců. Předseda Evropské komise by to měl urychleně řešit, ale místo toho plácá o něčem, co bude dělat Trump, přestože ani netuší, jak to bude.

Globálním hráčem se EU nemůže nikdy stát, když za ni hovoří představitelé jako je Jean-Claude Juncker. Evropa i kvůli němu dnes nevyzařuje sílu a rozhodnost, ale spíše se chová sebevražedně a směšně.

Místo toho, aby Juncker vystoupil jako státník a řekl, že EU bude ze všech sil spolupracovat po zvolení nového prezidenta s USA na řešení problémů migrace, islamismu a terorismus a že bude více přispívat k lepšímu vzájemnému obchodu, pronáší jeden nesmysl za druhým.

A Evropská rada, která do funkce Junckera navrhla a jejímiž členy jsou hlavy států nebo premiéři členských zemí EU (Česko zastupuje Bohuslav Sobotka), k tomu všemu mlčí. Nedělá nic. Proto je Evropa stále slabší. Bohužel.