Povolební nepokoje v USA: Sluníčkáři pohrdají demokracií

Oregon bývá newyorskými intelektuály chápán jako odlehlá součást Ameriky, kde převažují burani. Opak je pravdou - vítězství kandidáta buranů Donalda Trumpa vyvolalo v největším oregonském městě Portlandu nepokoje, při kterých asi čtyři tisíce lidí protestovaly (sic!) proti výsledku demokratických voleb.

Létaly kameny a zápalné lahve, zatýkalo se a vše připomínalo rasové pouliční nepokoje. S tím rozdílem, že nedemonstrovali Afroameričané a záminkou nebyl brutální či vražedný policejní zákrok proti nějakému černochovi. Demonstrovali sluníčkáři - tvrdé jádro party Hillary - proti legálním a legitimním výsledkům základního demokratického procesu.

A nebyli to jen rednecks v Oregonu, kdo demonstroval proti výsledku hlasování. Demonstrace proběhly také ve Filadelfii, Louisville, Baltimoru, Minneapolisu, San Francisku a samozřejmě New Yorku. Tam dav před Trumpovým domem volal protitrumpovská hesla a zpochybňoval výsledky voleb.

Celé to dění je sice komické - pár demonstrantů nezvrátí výsledky voleb, přestože zapálí nějaké auta - ale přesto z něj jde trochu strach. Polarita volby amerického prezidenta byla stejná jako u našich prezidentských voleb. Nevzdělaný a zaostalý venkovský lid, volí burana Trumpa, zkapounovatělá, zdegenerovaná a vzdělaná newyorská kavárna, elity, volí afektovanou Hillary.

Když však dojde k nezpochybnitelnému a základnímu aktu demokracie - k volbám - a ty elity to projedou, tak začnou okamžitě vystupovat ne proti své neúspěšné předvolební kampani, ale proti demokracii jako takové. Protože volby a demokracie jedno jsou. Takže neztrácejme ze zřetele: Sluníčkáři považující se za intelektuální elity, ať už ti američtí, nebo ti naši, nemají nejmenší úctu k demokracii a pokud se jim nehodí do krámu, klidně by se na ní vykašlali.