Temná věž: Knižní opus magnum Stephena Kinga semletý do nepoživatelné filmové kaše

Měsíc do premiéry

„Hej, chlapi! Pojďte sem, mám nápad! Zfilmujeme Temnou věž od Kinga – včera jsem na to vyhrál práva v tombole! Vůbec si teda nepamatuju, o čem to vlastně je, čet jsem to ožralej a zfetovanej v pasťáku, ale je tam nějakej pistolník a nějakej čaroděj, a celou tu knížku po sobě jdou. Možná teda i víc knížek, nejsem si jistej, kolik jich vlastně je; hodně jsem v tý době experimentoval s durmanem a trochu se mi to motá s Dvěma věžema od Tolkiena. Ale tady je věž jenom jedna a nejsou tam hobiti, takže to v pohodě všechno smrsknem do jedinýho filmu. Sakra, o čem to jenom bylo... myslim, že tam byl i nějakej kluk, to se hodí, naše mládež potřebuje nový – krrrrk – vzory! A taky tam byla nějaká černoška... nebo to byl černoch? Sakra... Myslim, že ten kluk byl trochu vedlejší postava, ale uděláme z něj hlavní, hele, ruku na srdce, kdo se chce dvě hodiny koukat na nějakýho africkýho kovboje, krucinál, ještě mi poděkujete, až z toho budou nový Hunger Games!“

Týden do premiéry

„Ha ha ha, tak paráda, další klapku máme za sebou! Chlapi, já vám říkám, tohle bude novej Harry Potter! Jo, je mi líto, musíme to udělat přístupný tak od šesti let, já teda vím, že předloha je od krále horroru a když je tam ten pistolník, tak by to mělo bejt asi trochu maso, ale hergot, já vám říkám, ještě mi poděkujete, až vám budou lízt po premiéře prachy i ušima... Koneckonců je tam i ten čaroděj, to je trochu jako Voldemort, ne? Jo, a – škyt – připomeňte mi, že musíme přidat keš tomu dealerovi, kterej nám zfetoval Matthewa McConaugheyho tak, že nám na to kejvnul a hraje toho kouzelníka; a taky těm maníkum, co držej pod zámkem psa Idrise Elby, aby nám ten mamlas pěkně odehrál toho pistolníka. Jo, a řekněte někdo Tomovi Holkenbergovi, že v tý jeho muzice nechci slyšet žádný umění jako u Šílenýho Maxe! Pěkně ať naskládá ke smutný scéně pomalou muziku a k napínavý scéně rychlou, himl, tady musí pochopit i šestiletý dítě, kdy se má smát a kdy bulet!“

Den do premiéry

„Chlapi, průser. Včera jsem si přečet na Wikipédii, o čem ty knížky jsou, a já si to asi trochu poplet, myslim, že se mi trochu pomotali Vlci z Cally a Tři vyvolení, to je pátá a druhá knížka, no a my furt ještě točíme tu první, co? No, a taky se mi trochu zmotaly postavy, ten kovboj má bejt vlastně bílej, černá je ta beznohá černoška ve druhý knížce, a... kolikátou tu knížku vlastně točíme? Sakra, neměl jsem tak hulit to DMT. Nebo jsem šňupal lepidlo? No, teď už je to jedno, mrskněte tam ještě nějakou akční scénu, ať to má koule, a nechte to nastříhat toho němýho chlápka, jak jsme ho po kalbě našli přikurtovanýho v tý chatrči v lese, ať přijde na jiný myšlenky... to je mi úplně jedno, že má jen jednu ruku, vražte mu do ní nůžky a jedem!“

Několik hodin do premiéry

„Ježišmarjá, chlapi, vy tady snad chrápete, nebo co! To je mi úplně jedno, že je půl čtvrtý ráno, máme průser jak vrata! Herci na dotočný vyhulili s crackem i kus filmu, no nekecám, Elba si nacpal celuloid do fajfky a McConaughey vyšňupal půl stopáže, takže pěkně košťata do ruky a mazejte do střižny, musíme tam vyhrabat z popelnice nějaký vystřižený a podělaný scény a nalepit je do toho, co z filmu zbejvá, teďka je toho při nejlepší vůli tak dvacet minut a my potřebujeme... uch, krrrrrk... potřebujeme toho minimálně dvakrát tolik! A ještě si něco schovat na režisérskou verzi na blue-ray... blu... blůůůůgh!“

Polovina premiéry

„Pssst! Hej, kámo! Promítač říká, že mu tam chybí dva kotouče, nemáš po kapsách ještě nějakejch pár záběrů? Klidně to tam pustíme z mobilu, to je jedno, je teda fakt k nasrání, že nám z toho filmu zůstaly jen ty přiblblý scény s tím fakanem, měla to pro něj bejt pětiminutová expozice, ale holt kde nic není, ani smrt nebere, natáhli jsme to celkem úspěšně na půlku filmu, takže když tam teďka namrskáme všechno, co máme s tím černochem, jak střílí z pistole, tak už se to do konce nějak doplácá; no a píárko ať rozhlásí, že se to vlastně odehrává všechno až po tý poslední knížce, jenom že se to vlastně děje všechno znovu... Já vim, je to trochu maglajz, ale hele, lidi jsou na maglajz zvyklý od poslední série Ztracených, proč si asi myslíš, že bere Damon Lindeloff takový prachy? Nebo ti snad příjde, že Prométheus dával smysl? Ne? Tak vidíš! Lidi maglajz milujou! A chlápek v hospodě říkal, že ty knížky jsou prej ve skutečnosti o tom, že všechny romány od Kinga spolu souvisí, ty bláho, on tam v nich prej i vystupuje, to jsme trochu prokoučovali, nemáš aspoň fotku z nějakýho jinýho filmu podle Kinga? Super, ty máš fotku z Osvícení? Tak jí tam ještě nějak prskněte, to zacpe fanouškům knížky huby. Upřímně, ještě že nás ten King má, normálně ty adaptace jeho knížek stojí totálně za vyliž starou bačkoru. Tentokrát to bude – krrrrk! - bezva... škyt! ...dný.“

Hodina po premiéře

„Ty bláho, chlapi, heuréka! Vždyť my jsme ten film měli dávno hotovej už před čtrnácti dněma, ale jak jsme pak vyšňupali ty namletý mývaly, tak se nám to celý nějak vyřachalo v palicích a od tý doby pořád dokola jenom přestříháváme a přetáčíme materiál, co jsme měli jenom pro trailer! Takže pohoda, hele, slyšel jsem, že existuje aplikace pro iPhone, co už to umí sestříhat sama, tak to do ní prostě nasypem a jsme vychechtaný... sakra, nemám data... chlapi... má tady někdo wifinu?“

Hodnocení: 1 levoruký pistolník z 5 pravorukých pistolníků

Premiéra v ČR: 24. 8. 2017 (Falcon)