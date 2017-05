Seriálová bomba opředená tajemstvím. Hra o trůny neskončí, budou další čtyři díly. Ale jaké? | Reflex.cz

Pro diváka českého seriálu je to věc takřka neznámá, protože se k ní místní filmaři příliš neuchylují. Po osmé řadě seriálu budou následovat čtyři tzv. spin-offy, což je do češtiny těžko přeložitelný výraz pro seriál, který svými postavami či prostředím vychází ze seriálu původního. Je to tedy jakási odvozenina. O to zajímavější, ale také tajemnější je informace, kterou včera uvedl server LadBible.com, a to že spin-offy budou hned čtyři. Není zatím jasné, jakou formu tato televizní díla budou mít, tj. zdali se bude jednat o krátkou sérii, celovečerní filmy nebo klasické čtyři série ve stylu dosavadní Hry o trůny.

To ale stále není všechno. HBO totiž uvedla, že je stále ve hře možnost, že tyto čtyři různé spin-offy budou točit čtyři různí autoři s odlišným konceptem, nápady, postavami a tak dále. Jednalo by se doslova o revoluci, protože HBO by tak nechala ožít dílo G. R. R. Martina způsobem, který je poměrně neobvyklý. Navíc by to bylo vůbec poprvé, kdy by byly vytvořeny spin-offy k seriálu tak nebývale úspěšnému jako Hra o trůny.

Nové „odvozeniny“ by měly vzniknout z per již známých a prověřených autorů, jakými jsou Max Borestein, Jane Goldmanová, Brian Helgeland nebo Carly Wray. Současní spolutvůrci Hry o trůny David Benioff a Dan Weiss již dříve uvedli, že podobným projektům šéfovat nebudou: nyní to ale vypadá, že by těmto spin-offům měli dělat alespoň šéfproducenty.

Prozatím však zůstává kolem dalšího porkačování Hry o trůny více otázek než odpovědí. Snad nám, fanouškům, prozradí tvůrci více 25. června, což je oficiální datum pro oznámení detailů ohledně další série.