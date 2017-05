Strážci Galaxie Vol. 2: Film, z něhož by Zeman a Babiš vyletěli z kůže jak rakety | Reflex.cz

Komiksová space-opera režiséra Jamese Gunna je snímkem, v němž vyhazuje mluvící mýval lidi do vzduchu a vesmírní pašeráci vymetají galaktické bordely. Je to také film, který by mohl udělat z prezidenta České republiky i jejího ministra financí lepší lidi. Pokud bych je přinutil ho zhlédnout.

Upřímně, nemám ponětí, jakými donucovacími prostředky bych dokázal posadit Miloše Zemana a Andreje Babiše na pohodlný gaučík před svým širokoúhlopříčkovým podsvíceným televizorem Philips, ale vím, že teoreticky to možné je. Vím to proto, že před pár dny se podle deníku The Washington Post právě takhle vedle sebe posadili ruský prezident Vladimir Putin a americký filmař Oliver Stone, aby spolu sdíleli intimní divácký zážitek při sledování Stoneova filmu Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu.

A stejně jako potřeboval Vladimir Putin vidět (podle dostupných informací poprvé v životě!) snímek, v němž po sobě navzájem metají americká a sovětská vláda atomové bomby, tak by bylo nesmírně povznášející, kdyby prezident a ministr financí české země viděli film o vesmírných desperátech, kteří možná také nepobrali všechnu moudrost světa a čas od času si vrážejí kudly do zad... ale v hloubi duše a propasti srdce dokážou být přece jen ctnostnými, mravnými a – to je hlavní – dobrými lidmi. A ufouny.

480p 360p 240p REKLAMA Strážci Galaxie 2 - trailer. • VIDEO Falcon

Ve Strážcích Galaxie Vol. 2 pokračuje James Gunn ve vyprávění příběhu, jehož první díl představil světu před třemi lety. A – jak zcela šokovaně shledalo hned několik českých filmových „natočil-bych-to-líp“ recenzentů a recenzentek – pokračuje v něm jinak, než jak jej vyprávěl první díl. No toto! My chtěli znovu vidět jedničku, ne nějakou dvojku! To se přece v době, které vládnou nové Hvězdné války, vzniknuvší přiložením kopírovacího papíru na staré Hvězdné války a nahrazení obličejů starých postav novými tvářemi, nedělá!

A přece – James Gunn pokračuje ve vyprávění Strážců galaxie na vlastní pěst a tentokrát gravíruje vztahy a vnitřní mindráky jednotlivých postav (které v rámci toho neváhá rozprášit přes půl galaxie). První Strážci galaxie vyprávěli o tom, jak se může ustanovit nepravděpodobná parta. Druzí jsou o tom, jak se dá udržet rodina... a co vlastně pojem „rodina“ znamená ve světle existence právě takové nepravděpodobné party.

Redefinovaná „rodina“ mimochodem stojí i v centru jiného aktuálního blockbusterového filmu. Ten film se jmenuje Rychle a zběsile 8 a stejně jako Strážci Galaxie Vol. 2 se i on snaží – ve vší své nezpochybnitelné ultradementnosti – najít význam, funkci a odkaz rodiny v současném světě. Já vím, zní to jako anotace na nějaký festivalový snímek o rodinné krizi v panelovém bytě na děčínském sídlišti, ale ne; tohle nejsou filmy, které vyprávějí o rodině tím, že předvádějí, jak je to všechno v háji. Tohle jsou filmy, které přinášejí s vyprávěním o rodině, přátelství a prachsprosté lidské (či mimozemské) ctnosti ukryté v srdcích podrazáků a zamindrákovaných ignorantů – naději.

A proto musí Strážce Galaxie Vol. 2 vidět prezident Zeman. A ministr Babiš. A mnoho, mnoho dalších. I hlavními hrdiny tohoto filmu jsou lidé (a emzáci), které nemá nikdo rád. Tedy, ne všechny – jsou mezi nimi i takoví, které nemá rád jen někdo. Jenže jako na potvoru je nemá rád zrovna ten, od koho by si trochu té lásky přáli. Nebo jim někdo říká, že je rád má, ale ve skutečnosti s nimi má ještě něco zalubem. Případně ten někdo, kdo by je měl rád, už není mezi živými.

A je úplně jedno, že je tady řeč o mluvícím mývalovi, imbecilním kosmickém pašerákovi, agresivní zelené mimozemšťance, potetovaném buranovi a masovému megavrahovi s vymlácenými zuby. Možná na první pohled vypadají jako tvorové z druhého konce galaxie. Ale současně – jsme to my. My, lidé na tomhle kusu skály, rotující kolem žhnoucí hvězdy, my se všemi svými ústrky, nepravostmi a vinami, my se svými nezhojenými emocionálními šrámy, psychickými bolístkami a ryze fyzickými nedokonalostmi. My, kteří všechen tenhle svůj nezhojený, neléčený vnitřní hnis necháváme nabírat podobu mužů, kteří nám vládnou. Prezidentů. Ministrů.

Jenže Strážci Galaxie tu – na rozdíl od nich – nejsou od toho, aby nám ukazovali, že to jde fakt všechno do kopru. Místo toho přinášejí naději. I to největší hovado z nich nakonec dokáže dojít nějakého rozhřešení; i ten největší mindrák může posloužit jako palivo k něčemu dobrému; i tu nejžhavější zlobu jde přetavit v něco úžasného. Pro přátelství. Pro rodinu. Pro lásku k vesmíru.

Abych parafrázoval jiného proslulého zmetka, prezidenta Nixona – prezident Zeman a ministr Babiš nám ukazují, jací jsme. Strážci Galaxie nám ukazují, jací bychom mohli být. Jsou i našimi strážci. Ukazují nám cestu ke hvězdám – když už to nedělají lidé, které si kvůli tomu volíme.

Hodnocení: 100 %

Premiéra: 4. 5. 2017 Falcon