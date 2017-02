Babičku Patti by chtěl každý. Čtenář její zatím poslední knihy M Train tedy určitě!

Písničky Patti Smith mě vždycky nějak znepokojovaly, ovšem při četbě její poslední knihy M Train. Vzpomínky (před pár týdny ji vydalo nakladatelství Dokořán) jsem cítil uklidnění. Uklidnění až takové, že jsem se občas musel podívat, jestli je autorkou téhle vzpomínkové knížky opravdu právě Patti. Je. Co však zůstává stejné, co u téhle muzikantky, spisovatelky, básnířky, autorky skvělé knihy Just Kids najdete vždycky, je naléhavost, s jakou své příběhy vypráví.

Autobiografická kniha M Train, napsaná přibližně v letech 2011–2013, začíná snem a sny se prolínají všemi příběhy, které vypráví. Hranice je velmi tenká a není snadné rozlišit, kde se právě nacházíme, ale je to jedno. Obojí je součástí reality, ve které se Patti pohybuje a kterou bezvýhradně přijímá. Vypráví jednoduše a prostě i o složitých věcech. Sedí v kavárně, objedná si obligátní hnědý chléb, malou misku olivového oleje a černou kávu a u toho píše.

Do psaní se jí míchá pasáček ze sna, který tvrdí, že „Není nijak snadné psát o ničem“. To ale věru není její problém. Pattin život vydá klidně na několik knih a to, co se zdá, že by o ničem mohlo být, uvádí události do jiného, zajímavějšího, přesnějšího (i když třeba paradoxně trochu snově rozostřeného) kontextu.

Na svého času vlastně popovou, no dobrá, spíš punkovou hvězdu má Patti Smith poměrně klidný život. Čte, cestuje, přednáší. Neváhá se kvůli četbě knih vypravit na místo jejich vzniku. Události, bezesporu tragické, přijímá a interpretuje s až zenovým odstupem a klidem.

Na cestách fotí a na první pohled nejsou ty polaroidové fotky ničím zajímavé, jenomže svou zvláštní odtažitostí a jakousi nezúčastněností přesně zapadají do nálady knihy. Přistihnete se, že při četbě máte pocit, že si je musíte prohlédnout znovu. A že byste je měli rádi kolem sebe, třeba někde tady nad psacím stolem.

M Train (mimochodem, je to vlak zelený) vás takovým zvláštním způsobem obklíčí, přiměje vás zpomalit, a ačkoli obsahuje i věci nepříjemné, je jejich přijetí poklidné. Slovo, které se sem asi nejvíc hodí, je pokora.

Babičku Patti by chtěl každý. A můžete ji mít, když se začtete a k tomu si uvaříte opravdu velký kotel kafe.