Nakladatelství Omega si k dvěma překladatelským anticenám Skřipec může přidat další ostudu

Bloumám si tak včera po síti a tu mě do očí udeří jasný příspěvek do pomyslné rubriky „Pěna dní: Co Facebook dal“. Figurují v něm výhrůžky a pár hnusných nadávek. Jejich údajným původcem (údajným, neboť telefonát nebyl nahráván – ale svému zdroji věřím a okolnosti, kontext a historie svědčí pro něj) je nakladatelství Omega, neustále propírané na literárních serverech a v posledních letech několikrát zmiňované naší rubrikou Never more pro svou skutečně „citlivou“ práci s archaickými překlady cizích děl. Ony převody redaktoři svěřují do rukou nezkušených, a především nemorálních „překradatelů“, kteří po výměně pár slov původní překlad klidně podepíší svým jménem. A na druhé straně sporu stojí renomovaný překladatel z angličtiny Viktor Janiš známý glosátor aktuálního dění v literatuře.