Strany by měly podpořit Babišovu menšinovou vládu

Andrej Babiš si v úplnosti uvědomil, že kromě samuraje do koalice žádného partnera nezíská, a i kdyby, tak by mu jen překážel. Takže nabízí menšinovou vládu. Aniž bych jakkoliv měnil postoj k panu Babišovi a jeho partaji, tak to považuji za dobrý nápad a myslím, že by jej strany měly podpořit.

Když se z politiky úplně vytratí etický rozměr a stává se z ní jen duchaprázdný pragmatismus, bezuzdný utilitarismus, utíkají voliči k protestním hnutím. Ta jsou sice ještě nestoudnější než tradiční strany, ale jsou nová a vykřikují, že s někým či něčím zatočí. Takže rozhodnutí ODS, že nepůjde s Babišem do koalice, považuji za moudré a zásadové. Opak by byl zradou na voličích - a pokud se má do politiky po estébáckém oligarchovství alespoň trochu vrátit slušnost, je potřeba, aby se tradiční strany pár let slušně a zásadově opravdu chovaly.

Mesaliance pravice s Babišem by byla neodpustitelná. Volby však dopadly, jak dopadly, a pesimistické scénáře koaličních jednání dávají jako pravděpodobné řešení nové předčasné volby, které by ovšem s největší pravděpodobností vyhrál Babiš na 51 procent. A bylo by úplně po srandě. Nyní však navrhuje řešení, které by nemuselo být úplnou katastrofou, a které je navíc slušné. Kupodivu. Navrhuje svoji menšinovou vládu se zastoupením nestraníků - expertů. A já si myslím, že by tenhle nápad měly všechny partaje - ať už pravicové, nebo levicové, ať už nové, nebo staré - podpořit. Je zcela nedemokratické upírat Babišovi jeho volební vítězství.

Prostě vyhrál, bez ohledu na to, že se to například autorovi tohoto článku fakt hodně nelíbí. A že se to nelíbí celé mé sociální bublině. Přesto těch skoro třicet procent získal, a demokraticky smýšlející člověk mu je nemůže upřít. Vyhrál však jen natolik, že by pro většinovou vládu potřeboval koaličního partnera - ovšem jít s ním do koalice znamená pro všechny partaje riskovat osud ČSSD, a navíc, pro pravicové strany, by to byla těžko odpustitelná změna kursu a zrada na voličích. Takže výsledkem je pat. Pokud Babiš ovšem postaví vládu i s nezávislými experty tak, aby byla alespoň trochu stravitelná, tak nejdemokratičtější řešení je tuhle vládu podpořit, nechat pana velkouzenáře, ať ukáže, co umí, a jednotnou frontou parlamentní opozice neustále a nesmírně pečlivě kontrolovat, zda pan Babiš nekrade nebo neokrajuje demokracii. A pokud by k tomu došlo, tak tu jeho menšinovou vládu může - protože je menšinová - parlament a opozice v něm poměrně výrazně omezovat v nedemokratickém směřování. Takže upřímně doufám, že toto řešení - které je myslím všestranně přijatelné a slušné - skutečně všechny strany podpoří. Jinak hrozí dlouhé bezvládí a možná předčasné parlamentní volby.