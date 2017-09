Babiš nestačil v televizní diskusi na šéfa ODS Fialu. Jeho prázdné fráze se rozplynuly jako dým

Sledování politických diskusí Jaromíra Soukupa na TV Barrandov zavání masochismem, protože místo zajímavých debat se většinou jedná o přehlídku ztraceného času. Jenže ve čtvrtek večer jsme zde mohli vidět něco, co může ovlivnit letošní volby: Šéf hnutí ANO Andrej Babiš zjevně nestačil na svého soupeře Petra Fialu, předsedu ODS. Fiala nakonec svůj atak nedotáhl úplně do konce a Babiše ve studiu „nedorazil“. Měl k tomu ale překvapivě blízko.

Andrej Babiš se naučil, že v televizních diskusích si vystačí s neustálým opakováním toho, co už řekl tisíckrát. Proloží to vždy trochou demagogie a ukřičenosti a většinou to na soupeře stačilo. Je to obvyklá politická metoda známá z celého světa. Jenže ve čtvrtek večer to bylo na Petra Fialu málo. Ten byl lépe připravený a nenechal Babiše, aby si říkal, co chtěl. Navíc moderátor Soukup byl rozhodností, umíněností a výřečností předsedy občanských demokratů také zaskočený, ani on nedokázal moc reagovat.

Fiala podle všeho velmi dobře tušil, co se bude ve studiu odehrávat. Takže když Babiš opakoval věci, která říká dlouhá léta, vytáhl na něj několikrát přehledné grafy, které dokazovaly opak. Jistě i šéf ODS, což je také v předvolebním boji obvyklé, se občas uchýlil k demagogii a předhodil šéfovi ANO a divákům-voličům jeho holding Agrofert, přestože k tomu otázky vůbec nesměřovaly. Bylo to ale účinné.

Andrej Babiš sice vede předvolební průzkumy, ale ve čtvrtek večer se ukázalo, kde jsou jeho slabiny. Například neustále Fialovi předhazoval někdejší hříchy ODS, jenže současný předseda modrých ptáků s nimi nemá skutečně nic společného a toho dokázal využít. Dalším velkým problémem pro Babiše bylo, že strašně málo prezentoval své plány, program a vize pro budoucnost, zaměřil se většinou jen na kritiku minulosti. Jenže to už dávno všichni známe. Tvrzení, že jedině hnutí ANO a on sám dokážou „zlepšit“ Česko, je pak ploché jako Polabská nížina.

V druhé části diskuse ale Fiala zvolnil a souboj nevygradoval. Škoda, nabízela se mu jedinečná příležitost Babiše alespoň ve studiu „dorazit“.

V něčem čtvrteční diskuse připomínala debatu někdejšího předsedy ČSSD Vladimíra Špidly a tehdejšího šéfa ODS Václava Klause z června 2002. Tehdy se také jednalo o předvolební klání a jindy „šedivý a nudný“ Špidla k překvapení všech „smáznul“ Klause nevídaným způsobem. Je to už dnes film pro pamětníky, tak si připomeňme, že tím sociální demokracii vyhrál volby. To se rozhodně Petru Fialovi a ODS letos nepodaří, pro Andreje Babiše a ANO to ale může být zásadní problém. Každé procento, které jim bude odebráno někým jiným, ovlivní sestavení nové vlády.

Navíc se potvrdila známá věc – Babiš není žádným excelentním rétorem. Dokáže sice donekonečna opakovat, co má naučené, ale pod tlakem je více nervózní a především málo kreativní. Prostě je nepřekvapivý. Čtvrteční debatu z TV Barrandov by si měl proto povinně několikrát pustit především volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Ten často hovoří moc zeširoka a odbíhá od tématu, není pak úplně rozumět tomu, co vlastně chce říct. Kdyby to dokázal změnit, může v rozhodující televizní diskusi 19. října na TV Nova Andreje Babiše porazit také. A to by mohlo ovlivnit volby ještě víc.