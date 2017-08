Tvrdě s těma černochama aneb Neuvěřitelná tupost hodonínského zastupitele

Bývalý místostarosta a nyní zastupitel Hodonína, pan Sedlačík, který na podzim kandiduje do Poslanecké sněmovny za Řád národa, před pár dny zavolal městskou policii v Hodoníně, aby zkontrolovali dva občany snědé pleti, kteří byli panu Sedlačíkovi podezřelí. Na Facebook si k tomu napsal: „Aktuálně z Hodonína!? Šel jsem samozřejmě za nimi a ptal jsem se urostlého černocha, co tu dělají, odkud jsou a jestli jsou muslimové? Jeho manželka se zděsila, nechápu proč, ale zároveň nechápu lidi, kteří si jich nevšímají a pomalu si zvykají? Zavolal jsem městskou policii, ať je aspoň legitimují, ať máme jistotu, co k nám sem leze! Žádám všechny občany, nebuďte připosraní, využijte svého práva a využijte toho, že máme městskou i státní policii, která má přeci: Pomáhat a chránit!“

Policie přijela, vysvětlila panu zastupiteli, že být černej je legální, a zase odjela. Ovšem jak to pan Sedlačík rozmázl po Facebooku, zvedla se národní vlna nevole. Pan Sedlačík sice kandiduje ve volbách za Řád národa, reakce na jeho rasovou bdělost ukázala, že jej lidé chápou spíše jako národní neřád. V úterý celá aféra vyvrcholila - hodonínská radnice hanebně zradila svého bílého zastupitele a zveřejnila identitu černochů, na které volal policii z obavy, zda to nejsou muslimové.

A ukázalo se, že ten černoch byl v Německu sloužící voják americké armády - tedy jediné síly, která nás dokáže před případnou islámskou invazí ochránit. A ta černoška - manželka vojáka? Starosta Hodonína Milan Lúčka k její identitě prozradil: „Jeho paní pracuje jako ředitelka nadace, která podporuje dětské domovy, školky a školní zařízení v Ugandě. Byli ubytováni v městském hotelu Krystal a sobotní odpoledne se rozhodli strávit nakupováním ve městě, kde potkali našeho zastupitele pana Sedlačíka. Jsou to křesťané a reakce našeho zastupitele byla zcela neadekvátní.“

Shrnuto - národní neřád Sedlačík udělal českému národu ostudu jako kráva, protože předvedl, že alespoň někteří Češi jsou rasističtí idioti. Proto myslím, že bychom se k němu mohli nadále chovat přesně podle toho. Takže - především je možné volat policii, když pana Sedlačíka někde potkáte. Je tak podezřele blbej, že to dává důvod ke kontrole totožnosti. A kdyby jej policie odmítla legitimovat pod průhlednou záminkou, že tupost není důvod k policejní kontrole, nevzdávejte to! Zavolejte na hygienickou službu a nahlaste, že míra blbosti kolem pana zastupitele dosáhla takové úrovně, že to ohrožuje lidské zdraví. A já věřím, že to pomůže, patrola od hygieniků přijede, a hodí na pana Sedlačíka, jak je zjevně potřeba, síť.