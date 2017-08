Šílenství rusofila Vyvadila: Člověk v tísni chce kolonizovat Rusko!

Jiří Vyvadil má těžký život. Je poloprofesionálním ruským švábem, šiřitelem proputinovské imperiální propagandy, a stává se kvůli tomu často terčem šikany a posměchu. Skutečnost, že je Vyvadil opravdový tajtrlík, prokázal (na experimentální vědecké úrovni) brněnský troll Cerman. Toho pan Vyvadil v době, kdy velel protestům proti průjezdu amerického konvoje Českou republikou, jmenoval správcem stránky proti konvoji, a Cerman udělal z celé Vyvadilem chystané akce frašku.

Když konvoj skutečně přijel (já ho byl vítat, takže jsem byl u toho), protestovat se kromě pana Vyvadila nedostavil prakticky nikdo. Když sledujete jeho twitterový účet, pochopíte, že jej zkušenost s konvojem natolik traumatizovala, že navždy pozměnila jeho schopnost vnímat realitu. Uvedu namátkou několik Vyvadilových tweetů:

- K průzkumu o nej- Rusa. Stalin se asi nejvíce ze všech zasloužil o existenci Ruska a celého světa po roce 1945. My i Rusové ho máme oceňovat!

- Andrejovi se nedivím, já bych k Moravcovi taky nešel!! Navíc, ANO má přes 33 %, takže je to ztráta času!

- Světovou jedničkou je Putin. Našimi jedničkami jsou Babiš a Zeman!

- Na rozdíl od Sobotky mluvím s lidmi a rýsuje se zajímavá taktika: Praha volí ANO, regiony T. Okamuru. To může vyjít, přátelé! Váš hrdý Čech!

- Todle zavře hubu pražské kavárně: ANO 33 %, Zeman 34 %, pro srovnání Putin 84%.

Pan Vyvadil zjevně myslí na Putina i při masturbaci a stejný obdiv chová i k bigmanům naší politické scény. To by ale na psychiatrickou diagnózu nestačilo, to jen ukazuje, že je to ruský šváb. Včera si však napsal na Twitter post, který indikuje prudké zhoršení psychického stavu. Napsal, chudák nešťastný: „S těma neziskovkama má Zeman jako vždy pravdu. Například není žádným tajemstvím, že hlavní cíl Člověka v tísni je kolonizace Ruska.“

A to je bohužel už za hranou stavu, jejž nazýváme duševním zdravím. Představa, že Šimon Pánek v čele Člověka v tísni kolonizuje Sibiř a jeho ozbrojené oddíly dobrovolnic vycvičených péčí o nemocné v Afghánistánu obsazují Kreml, už nemůže být míněna ani jako projev pokročilé demence, ani jako pokus o vtip. Panem Vyvadilem napsaná myšlenka je jasným důkazem, že jeho rusofilie dosáhla intenzity psychózy s paranoidními příznaky. Prosím tedy pracovníky ruské ambasády, aby si pana Vyvadila odchytli a zajistili mu léčbu v Moskvě.

Aktualizace 17. 7., 13:50: Ozval se nám pan Vyvadil, že účet, který citujeme, není jeho. Namáme jeho výrok jak ověřit, budeme mu tedy věřit. Takže jinak: Troll, který vede falešný účet pana Vyvadila, píše přesně tak, jak pan Vyvadil vystupuje na veřejnosti. Omlouváme se panu Vyvadilovi a gratulujeme, tak dobré trolly jako on nemá v téhle republice nikdo.