Babiš (skoro) osvobozuje venkovské spolky z EET. Kdy osvobodí i ostatní? | Reflex.cz

Novinka vypadá následovně: spolky a neziskovky, které kupříkladu pořádají karneval, ples či stánkový prodej, si nebudou muset pořizovat elektronickou pokladnu. Ale vždy jen pro tržby do tří set tisíc ročně anebo pěti procent z celkových příjmů. Berňák ovšem bude bdít jako ostříž, aby náhodou někdo nepodváděl (zase to podezírání!).

Jenže… Zmírnění podmínek vytrhlo některým spolkům trn z paty, jiné by potřebovaly limit ještě vyšší a ty, které si už EET pořídily, mohou být dokonce ze zbytečné investice zklamané. Ale to ještě není na celé věci nejdůležitější. Půl roku po zavedení Babišovy elektronické represivní legrácky dělá ministerstvo změny a nikdo netuší, kdy přijdou (nebo nepřijdou) další. Politici s nápady na výjimky a změkčení hauzírují neustále. Tu žádají osvobodit stánkaře a trhovce, jindy řemeslníky, anebo všechny živnostníky s příjmy do 414 tisíc ročně… A to ještě nevypukla ostrá fáze volební kampaně.

Než postupně vršit jednu rozumnou změnu či výjimku za druhou, bylo by lepší celé slavné EET úplně zrušit. Většina lidí sice elektronickou evidenci podporuje, ale především proto, že oni sami si ji pořizovat nemusí. Snadno pak uvěří legendě o živnostnících-parazitech, kteří okrádají erár ve velkém a nebýt jich, bylo by ve společné kase spousta miliard navíc a všichni bychom se měli tak nějak ANO, líp.

Přitom být živnostníkem, stát na vlastních nohou, riskovat, vymyslet si zboží či službu, kterou bude chtít někdo koupit, není vůbec lehké. A pokud vás stát ještě obmotává jako pavouk byrokratickou sítí, to je někdy lepší se na to rovnou vykašlat.