Ovčáček je prostě báječný. Zničehonic zjistil, že je mimo jiné také i brilantní politolog | Reflex.cz

Čím méně příznivě se pro prezidenta Miloše Zemana vyvíjí probíhající mocenský klinč s premiérem Bohuslav Sobotkem, o to více pod kotlem přikládá jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Za svého pána se bije jako lev. Chytne se prakticky čehokoliv, co by mohl otočit proti Sobotkovi, Miroslavu Kalouskovi, pražské kavárně a dalším úhlavním nepřátelům. Nyní se zhusta pustil i do analýz stávajících mocenských poměrů v české politice. Ale – stejně jako mnohokrát v minulosti – i ve této své snaze je nejen „mimo mísu“, ale svými analytickými štěky svému hradnímu šéfovi možná už i škodí.

Jistě, lidsky lze pochopit, jak člověka zabolí ten hryzavý pocit, když už si myslí, že vyhrál, ale pak zjistí, že v pytli mu zůstal hubený zajíc. Přesně to se stalo minulý týden, když prezident zpupně potupil premiéra Sobotka. Ten však nejen že to poměrně s ledovým klidem ustál, ale následující den z nastraženého oka vyklouzl a po trhnutí provazem v něm zůstala... no Zemanova vlastní noha. V tu chvíli se Zeman jakoby zcela vytratil a nastala Ovčáčkova hvězdná chvíle, nastal čas pro jeho - nikým nevyžádané - analýzy.

Čtenáři jeho twitterového účtu se v následujících hodinách a dnech mohli dočíst o tom, že Sobotka je spolčen z Kalouskem a pražskou kavárnou. O tom, že se všichni teď paktují proti Hradu, přitom Zemanovo počínání lidi oceňují a že nechápou, proč by měl z vlády odejít Andrej Babiš. Korunu všemu nasadil svou úžasnou proklamací, že „hlas pro ČSSD je hlasem pro TOP 09“.

Z jiných přípisů je vidět, jak on (a tudíž zřejmě i Zeman) pohrdá ČSSD, které předhazuje podporu 12 procent, ale i skutečnost, že sociální demokraté prý budou podporovat Drahoše v prezidentské volbě. Zajímavé je, že svá tvrzení vůbec ničím nepodkládá. Asi se vždy jen podívá z oken Hradu, zasní se a jen co ho něco napadne, nažhaví svoji mašinu a už to sype.

Pro mě za mě ať v tom klidně dál pokračuje. Své obdivovatele si najde, stejně jako ty, kteří ho vždy počastují méně či více kulantními odsudky. Potíž je však v tom, zda je možné všechny jako povídačky spojovat s názory prezidenta republiky. Obávám se, že Ovčáček dospěl k přesvědčení, že i on je stát. Ale to se plete. On není nic jiného, než obyčejný úředník, jehož osobní názor má stejnou váhu jako názor člověka z nejmenší vsi na konci republiky.

To, že se jeho názorům věnuje velká pozornost je dáno tím, že většina lidí stále doufá, že přesně prezentuje názory prezidenta republiky. Ale stále více se mně zmocňuje takový vtíravý pocit, že Zeman ani neví, co jeho mluvčí na Twitter dává. Anebo to ví a dá svému mluvčímu absolutně volnou ruku, aby tam psal, co je mu libo. Když se tweet povede, přihlásí se k němu Zeman, když ne, vezme to Ovčáček na sebe a řekne, že vyjadřoval svůj osobní názor.

Premiér Sobotka před pár dny uvedl, že zde vidí narůstající mocenský kartel mezi ANO a Hradem. Ovčáček hned objevil jiné spojení ČSSD+TOP09 + možná i ODS a pak sociální demokraty označil za voliče profesora Drahoše a de facto ohrnul nad nimi nos. Zde by však měl jeho hradní pán zbystřit. Bez hlasů voličů ČSSD totiž může na druhý mandát na Hradě zapomenout. Ono stačilo, že jich nemalou část rozezlil svou trapnou etýdou na Hradě. Pokud bude hradní mluvčí ve stejném duchu pokračovat i nadále, nemusí se Zeman ani dostat do druhého kola volby.

Nezapomínejme, že v době prezidentské volby už bude nová vláda a pragmatické spojenectví Babiš-Zeman už může být minulostí. Pak budou stovky tisíc hlasů sociálně-demokratických voličů rozhodujícím jazýčkem na vahách. Ale do té doby ještě nějaký čas zbývá a Jiří Ovčáček své analytické nedostatky samostudiem zcela jistě dožene a pak zjistí, že všechno bylo i je jinak. Anebo snad ne?