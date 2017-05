Strana jako hračka aneb Když Andreje Babiše jeho věrní chtějí do čela volební kandidátky | Reflex.cz

Celá tato záležitost je jen politický marketing a tak trochu na mediální efekt. Babiš by se do sněmovny zcela určitě dostal i z posledního místa kandidátky. Ale zvažovaná rošáda jen dokládá, jakou hračkou pro něj jeho strana je a ostatní jsou v ní jen kompars.

K posunu do čela kandidátky ho prý tlačí členové jeho strany, prohlásil vicepremiér a ministr financí pro server Novinky.cz. Škoda, že neuvedl alespoň nějaké jméno konkrétního politika nebo lokální stranickou buňku, u kterých by se to dalo ověřit. Takhle nikde není jistota, že si to nevymyslel a jen tak zbůhdarma „neplácl“. To ale není podstatné, zkusme mu věřit. Všichni přece vědí, že po stranickém sněmu má Babiš už dokonce i ve stanovách zakotvenou pravomoc libovolně hýbat jmény na kandidátkách nebo v nich škrtat. Dopředu-dozadu může tedy dělat i sám se sebou.

Jeho někdejší nápad kandidovat z posledního místa měl nepochybně být tak trochu frajersky hozenou rukavicí jeho potenciálním soupeřům. Babiš jim chtěl naznačit, že zatímco oni jsou okoukaní, neschopní či zkorumpovaní (kteří se drží zuby nehty svých koryt), on byl vlastně do politiky vtažen, lidi mu fandí a zvolí ho i z posledního místa.

Tak by se i stalo. Ale on by to zas až takový zázrak nebyl. Pro posun vzhůru napříč kandidátkou mu stačí získat alespoň pět procent preferenčních kroužků k poměru získaných hlasů pro konkrétní stranu v příslušném regionu. A to při známosti Andreje Babiše není žádná potíž. Navíc celá kampaň či samotná strana je postavena na jeho osobě. On bude zván do debat, jeho tvář bude (nebo už nyní i je) na billboardech, v novinách, letácích. ANO je Babiš a Babiš je ANO.

Ale jakožto volební lídr své strany ve Středočeském kraji bude i garantem jejího výsledku v něm. V krajských volbách loni na podzim sice jeho ANO zvítězilo, ale jen těsně. Volby do sněmovny budou jiné kafe, konkurence v nich bude zatraceně tvrdá a za tento kraj se rozděluje nejvíce mandátů. Jednotlivé strany si tu mohou buď výrazně přilepšit, ale nebo také dost ztratit. A je proto logické, že do čela svých listin dávají, to nejlepší co mají k dispozici.

Voliči pak dostanou na výběr. Buď můžou konkrétní stranu potopit a nebo její předáky zkrátka vykroužkovat a dát šanci dalším v pořadí. V minulosti a v jiných krajích už se to mnoha exponovaným lidem stalo. To ale zcela jistě nebude letošní příklad Andreje Babiše. Přesto je dobře, že tu tento nástroj je a voliči mají možnost zcela rozmetat volební pořad kandidátky bez ohledu na to, jestli vznikly upocenou dohodou stranických buněk nebo libovůlí partajního předsedy.