To je tedy ranec! Průměrná výhra v účtenkové loterii bude činit 217 korun | Reflex.cz

Ministerstvo financí zveřejnilo další detaily k účtenkové loterii. Na základě výsledku výběrového řízení ji bude provozovat společnost Wincor Nixdorf. Termín ostrého startu ještě není znám. Z uvedených dat je však patrno, o co se bude hrát. A když vezmeme do ruky kalkulačku, zjistíme, že průměrná výše jedné výhry bude činit „závratných“ 217 korun.

Stát totiž za rok rozdělí výhry v souhrnné výši 65 milionů korun a očekává, že každý měsíc takto vylosuje zhruba 25 tisíc účtenek. Ne všichni výherci se dočkají hotovosti, ministerstvo plánuje, že součástí onoho 65milionového ročního jackpotu budou i věcné výhry. O jaké výhry se bude jednat, podle čeho budou vybírány (a kdo o tom rozhodne), kdo je bude dodávat a tak dále zatím ani vidu ani slechu. Třeba to bude automobil, třeba jízdní kolo, televizor, mobilní telefon anebo i poukázka na odběr zboží z Kosteleckých uzenin nebo večeře v Čapím hnízdě. Fantazii nyní meze neklaďme.

A třeba nakonec žádné věcné výhry ani nebudou a budou se mezi lidi rozdělovat jen peníze. To v tuto chvíli ani není podstatné. Otázka totiž zní, zda je a bude průměrná výhra 217 korun dostatečným lákadlem. Lze totiž očekávat, že budou losovány i vyšší finanční výhry (ale jen několik málo) v řádu tisíců či desítek tisíc korun (které pojmou větší část jackpotu), takže na tisíce dalších vylosovaných nepřipadne ona průměrná suma 217 korun, ale třeba jen 100 nebo 50 korun.

V žádném případě nechci zlehčovat hodnotu těchto částek, neboť zhruba vím, co lze za ně koupit. Nicméně si nejsem jist, jestli to je dostatečné lákadlo na to, aby lidé masově sbírali a evidovali účtenky.

Obchodníci, restaurace a další subjekty každý měsíc vydají řádově desítky milionů účtenek. Až naběhnou všechny vlny EET, bude jich ještě více. Nedělám si iluze, že by všechny účtenky mířily do slosování. Nicméně pokud by Češi ukázali svoji soutěživost a každý měsíc jich do slosování poslali alespoň 20 milionů kusů, pravděpodobnost výhry je 1:800. Prostě skoro „tutovka“, že...

Rovněž si nedovedu představit, jak se do soutěže budou zapojovat například starší lidé, kteří nemají internet a jak budou výherci informováni o své výhře? I losovaná čísla ze Sportky jsou vedle internetu publikována na teletextu či v novinách. Bude ministerstvo financí zveřejňovat telefonní seznamy plné čtyřicetičíselných kódů v novinách?

Z informací ze Slovenska je patrno, že zájem o účtenkovou loterii velice rychle a velice brzy opadl. Jsem zvědav, jak to bude tady. Ale ani to načasování není náhodné. První dvě nebo tři losování se určitě „stihnou“ před sněmovními volbami a stane se z nich rádoby volební trumf. Nicméně si myslím, že na výběr, kdy na jedné straně bude progresivní zdanění a valorizace penzí a dávek, nebo na straně druhé zjednodušení daní a snížení odvodů z mezd, uslyší lidé mnohem víc.