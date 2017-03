Tatínci nezašívají aneb proč lidé volí Trumpy a Zemany

Západní Evropa se otřásá pod kopyty genderového skandálu, který cloumá veřejností a který hrubě urazil tatínky. Tedy přesněji – ty tatínky, co rádi štupují. Britský obchodní řetězec Marks & Spencer na obalu nějakého dětského hadříku měl tu neskutečnou a genderově nekorektní drzost napsat: „Zesílené okraje déle vydrží, takže maminka bude mít méně práce.“ Vzápětí se strhnul skandál. Řetězec prý brutálně diskriminuje otce. Otcoaktivista Matt O’Connor (sluníčkářská sekta Fathers 4 Justice) věc označil za nepřijatelný projev sexismu. Ale neprotestovali jen otcové, přidala se například i feministická sekta Fawcett Society: „Upadáme do líných stereotypů jako do trepek. Máme rok 2017 a je čas uznat, že i otcové umějí zašívat,“ sdělila za organizaci feministka Sam Smethersová.

Až sem by to byla normální kravina – o otcoaktivistech i feministkách víme všichni své, a tak jejich projev není až zas tak překvapující. Horší je, že se po kampani proti nekorektní větě zalekl i sám řetězec a omluvil se. Že se prý zachoval sexisticky a že ho to mrzí. A to je problém, který bezprostředně ohrožuje naši civilizaci a který možná zavede naši kulturu do slepé uličky.

Zcela oficiálně se součástí naší reality stávají neuvěřitelné kraviny, vyfabulované poťapanými aktivisty nejrůznějších -ismů. Společnost bere jako směrodatné hlasy z úplného okraje názorového spektra, a dokonce i náš slovník se začíná podřizovat fanatikům a extremistům nejrůznějších odrůd a barev. Takže pojďme si dát dohromady fakta z reality: Otcové fakt nezašívají. Je to nad síly zdrcující většiny heterosexuálních mužů, a když je otec s dítětem sám, tak – jak je mužské psychice bližší – věc raději vyhodí a koupí novou. Ostatně tímto způsobem dnes reaguje i většina matek. Představa, že si nějaký manažer, řemeslník či univerzitní profesor vychovávající genderově vyváženým způsobem své dítě večer vezme kupu prádla a vyspraví ji jehlou a nitěmi, je prostě směšná, nerealistická, neodpovídající pravdě. Přesto se pod tlakem otcoaktivistů a feministek musíme začít tvářit, že tatínkové normálně zašívají, a přizpůsobovat tomu i svůj slovník a reklamy. Kvůli korektnosti plácáme nesmysly. Chybí jen, aby se začaly množit stížnosti, že se pro muže nevyrábějí menstruační vložky.

No a pokud je mainstream takový, jak ukazuje zašívací causa, je nárůst preferencí vidláků, křupanů a řeporů zcela zákonitým fenoménem. Pokud totiž většinová společnost řeší, zda v reklamě mají zašívat tatínkové a že když v ní nezašívají, tak je to diskriminace, tak je pro normálního člověka trocha zdravého křupanství manou nebeskou. Než tyhle poťapané sluníčkářské motanice, radši buranskou jednoduchost a přímočarost. Trumpy a Zemany zákonitě a předvídatelně vytvořila přesluníčkovanost mainstreamu.

P.S.: Pokud se mezi čtenáři tohoto textu najde osoba mužského pohlaví, která často a ráda zašívá dětské prádlo a uráží ji sexismus jmenovaného řetězce, napište mi prosím na e-mail – rád o vás napíšu reportáž!

První projev prezidenta USA Donalda Trumpa s českými titulky

720p 480p 360p 240p REKLAMA VIDEO: To nejdůležitější z Trumpova prvního projevu s českými titulky • VIDEO YouTube.com