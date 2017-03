Čína rozpoznala největší hrozbu civilizace. Všimneme si i my?

Čínská vláda o sto osmdesát stupňů změnila svou „politiku jednoho dítěte“, kterou jako oficiální doktrínu pro své občany hlásala od osmdesátých let. Tehdy byl problém ve vysoké, nyní naopak v nízké porodnosti. Všimne si této hrozby i Západ?

V Číně bylo historicky už staletí v řadě míst přítomné přelidnění, jež vygradovalo v druhé polovině dvacátého století. To v centrálně řízené komunistické velmoci, připomínající orientální despocii, vedlo k vyhlášení politiky jednoho dítěte. Lidé směli beztrestně mít jen jedno dítě, matky prvního dítěte byly při dalším otěhotnění nuceny k potratu, a když se v rodině druhé dítě narodilo, byla finančně postihována.

Výsledkem pochopitelně bylo stárnutí populace a nízká porodnost. Proto Čína už před několika lety — v roce 2015 — program politiky jednoho dítěte ukončila. To však samozřejmě nestačilo, protože i říše středu mezitím narazila na omezující limit porodnosti, jenž trápí i celou západní společnost kromě Izraele. Totiž že lidé, kteří se začnou mít dobře, najednou přehodnotí svou reprodukční strategii a místo dosud praktikované R-strategie (R jako rat, krysa — hodně potomků a málo péče) k zásadně odlišné K-strategii vlastního rozmnožování. To je strategii kvalitativní, charakterizované myšlenkou „malému počtu dětí věnovat co nejvyšší péči“.

Takže ani poté, co začala v Číně platit jakási normální rodinná politika, ne restriktivní, se porodnost nijak dramaticky nezvedla. Čína proto — stále v roli orientální despocie — zahajuje nová, tentokrát proporodní opatření. Čínský hlavní pohlavár přes porodnost, Wang Pchej-an z Národní komise pro zdraví a plánování rodiny, oznámil, že čínská vláda chystá finanční dotace pro rodiny, jež si pořídí druhé dítě.

Upřímně řečeno — ono to asi moc platné nebude, protože snižování porodnosti jde všude na planetě ruku v ruce s ekonomickým blahobytem a s celkovou orientací od patriarchálních hodnot ke konzumu. Ale přesto je to jasný signál, že čínská vláda o problému ví a snaží se něco dělat. Čína tím potvrzuje, že se v mnoha oblastech stává nejvyspělejší zemí — protože pokud bohatší země, včetně našeho civilizačního okruhu, nezvýší porodnost, tak vymřou a zbytky původních obyvatel umlátí čepicemi přistěhovalecká vlna z nejchudších zemí Afriky a Středního východu.

Podobně jako Číňané v minulosti kopírovali všechny naše produkty, my bychom nyní měli začít kopírovat čínskou politiku podpory porodnosti — a to pokud možno systémověji a účinněji než jen nějakou finanční dotací. Pokud se totiž Evropa nevzpamatuje a nezačne se množit, bude za dvě generace převažující barva pleti Evropanů hnědočerná a nejčastějšími křestními jmény Mohamed a M’beke.