Pane Babiši, omluvte se veřejně za „zkorumpovanou pakáž“, nebo ukažte důkazy!

Vicepremiér Andrej Babiš opět nezvládl své emoce a hrubě urazil a pomluvil kolegy novináře z veřejnoprávní televize. Upřímně doufám, že kolegové — a jejich vedení — budo mít koule na to, aby po Babišovi vysoudili omluvu. Omlouvat se za pomluvu musel novináři i Miloš Zeman, tak co!

Andrej Babiš velmi často propadá katathymnímu jednání — jednání pod vlivem emocí. Či, lidově řečeno, když je v úzkých, začne kolem sebe nadávat jako špaček. I novinářům. Novináři sice patří k profesi, které se nadávat smí, ale ne libovolným způsobem.

Když mne za nějaký můj článek označí čtenář (nebo člověk, o němž článek je, to je dokonce častější) slůvkem kretén, zmrd či č**ák, vždy mne to naplní hrdostí, že jsem dobře odvedl svou práci. Nikdo ale nesmí — ani novináře — lživě obviňovat. To, že o mne někdo řekl, že jsem novinářská hyena, je O.K. Pokud ovšem někdo o novináři řekne například, že žere děti, musí to dokázat — protože co kdyby onen dotčený novinář byl náhodou vegan. Lhát se prostě nesmí — ani při nadávání.

Andrej Babiš má problém s prokazováním svých příjmů a už mu z toho tečou nervy. Když se ho zeptal štáb kolegů z České televize na jeho příjmy, vypěnil: „Pořad Reportéři točí pořady na objednávku, vy jste jedna zkorumpovaná pakáž, která natočila o mně 16 pořadů. Jo, a teďka točíte zase něco o mně.“ A bylo vymalováno.

Pokud má pan ministr sebemenší důkaz, že novinářka ČT skutečně bere úplatky, je povinen to v zájmu uchování elementární důvěry v média okamžitě zveřejnit a doložit důkazy, aby onu ženštinu po právu odstíhala policie. Pokud si ovšem obvinění vymyslel, vylétlo z něj ve vzteku jak brambor z výfuku, tak by se měl — na kameru — reportérce urychleně omluvit. A pokud to neudělá, měla by Česká televize i ona dotčená kolegyně vymáhat omluvu soudně. Babiš sice je druhý nejbohatší v Česku, ale to ještě neznamená, že je zde neomezeným samovládcem, jehož slovo je zákon.

Je to skoro dvacet let, kdy se nynější prezident a tehdejší premiér podobně sprostě otřel o novináře Ivana Brezinu. Podle Zemana měl být Brezina zkorumpovaný a následkem toho propagovat atomovou energii. Novinář dal premiéra k soudu, a přestože na výhru musel čekat dlouhých osm let, nakonec soudní spor vyhrál a Zeman se musel omluvit. Dvacátého června 2007 musel zaplatit v novinách otištění následující omluvy: „Omlouvám se novináři Ivanu Brezinovi za nepravdivé výroky o tom, že psal na objednávku Českých energetických závodů, se kterými měl důvěrnou smlouvu, a za to, že jsem ho nařkl z korupce.“

Kolegové z České televize by teď měli vysoudit podobnou omluvu — s tím, že by ji Babiš ovšem musel nechat odvysílat v televizi, což je dražší. Chce to ovšem, jak psáno výše, koule — žalovat Babiše může být poměrně rizikové. Proto tímto slibuji kolegům z České televize, že pokud do žaloby na Babiše půjdou a budou po něm omluvu vymáhat, zde, na webu Reflexu, budu věnovat žalobě průběžně pozornost, zda nedochází k nějakým manipulacím v procesu ze strany státu. Ani šéf Agrofertu nesmí lživě urážet lidi — dokonce ani novináře ne. A to ani v tom případě, že má třicet procent preferencí.