Teror v Kanadě: Udeřil protimuslimský mstitel, a nebude poslední

Nedělní tragedie v kanadském městě Quebec má velmi podobné obrysy, jaké mívají útoky islamistů. Mladý muž vešel do budovy plné nevinných lidí a začal je ve jménu kolektivní viny masakrovat. Zatímco obvykle bývá ten se zbraní islamista a kolektivní vinou obětí je, že nejsou muslimové, v Kanadě se to včera přehodilo.

Do mešity v tamním islámském centru vešel mladík se zbraní a začal pálit do modlících se lidí. K tomu křičel „Alláhu Akbar!“, a zabíjel muslimy. Podle řeči bylo poznat, že je to člověk s místním přízvukem. Ne místním arabským - místním quebeckým.

Media zpočátku informovala, že útočníci byli dva, z toho jeden marockého původu - což zavdalo příčinu k řadě amatérských psychologických úvah na Facebooku, že vlastně šlo o útok islamistů na umírněné muslimy. Což pořád ještě není úplně vyloučeno.

Následně ale policie oznámila, že ten Maročan je svědek, a že skutečný pachatel útoku, Alexandre Bissonnette se přihlásil policii sám. Ono totiž to, když při střelbě do muslimů křičíte „Alláhu akbar!“, může to v dané chvíli samozřejmě taky znamenat něco jako „Já vám ukážu Alláhu akbar!“ - což je vzhledem k terči i útočníkovi pravděpodobnější.

Jde už o druhý teroristický útok na muslimy - přistěhovalce. První, přestože se o tom moc nepsalo, byl teroristický útok v Mnichově. Střelec tam v pátek 22. července 2016 zabil devět lidí. Byl to osmnáctiletý Němec íránského původu Ali David Sonboly, a zabil tři Turky, tři kosovské Albánce a jednoho Řeka. Po činu se zastřelil, ale analýzou počítače se zjistilo, že se jako Iránec, Peršan, cítil příslušníkem nadřazené arijské rasy - stejné jako Němci, a chtěl zabít co nejvíce semitů a turkitů, Arabů a Turků, které považoval za méněcenné.

Media ale jeho doslova neonacistickou motivaci příliš nepitvala, protože šlo také o přistěhovalce - a když přistěhovalec vraždí jiné přistěhovalce, tak to přece nemůže bejt náckovskej útok, že ano! Bohužel byl. A vše, co víme o včerejším útoku v Kanadě, naznačuje, že i tam šlo o náckovský útok.

Útok, ke kterému v podstatě muselo dojít, ale který díky tomu není o nic méně děsivý. Otázka, kdy se memetická infekce teroristických útoků zabydlí i mezi ultrapravičáky, je zodpovězena: Už se stalo! Mentálně podobné typy lidí, jako jsou islamisté, ovšem příslušníci naší kultury, se rozhodli mstít se muslimům a začít je podle principu kolektivní viny vraždit stejně, jako islamisté vraždí nás.

Mám vážné obavy, že nešlo o poslední útok tohoto typu. Extremisté bez ohledu na vyznání bývají učenliví. Ale žít ve světě, kde jeden den útočí islamističtí extremisté na nás, a druhý den naši náckové zaútočí na nějaké nevinné muslimy, bude opravdu peklo.