Terorista v Česku: Co zas to ten Zeman vyblekotal…

Pan prezident hovořil k národu. Načež sdělil, že po České republice se pohybuje člověk podezřelý ze styků s teroristy a pocházející z Maghrebu. V tom momentě — pokud to poslouchali — museli dostat šéfové vojenské i civilní kontrarozvědky infarkt, nebo alespoň škytavku. Bez ohledu na pravdivostní hodnotu Zemanova výroku udělal našim bezpečnostním složkám průšvih před jejich kolegy z tajných služeb spřátelených zemí. Pojďme si to rozebrat.

Varianta A značí, že se Zeman z titulu své funkce prezidenta dostal k nějakým tajným informacím, které západoevropské tajné služby nasdílely službám našim, že se k nám přesouvá nějaký severoafrický terorista. Případně že pobyt někoho takového zjistily samy naše tajné služby (a samozřejmě se o to podělily se spřátelenými zahraničními kolegy).

Momentem zveřejnění této informace panem prezidentem je jakákoliv operativní činnost služeb nadále znemožněna, protože se zmiňovaný terorista okamžitě domákne, že tu po něm jdou. Změní mobil, mail, pas, v něm jméno, věk, národnost a zmizí z Česka. Pomoct krajanovi v úzkých zdejší arabská komunita jistě dokáže.

Léta, či alespoň měsíce zpravodajské práce jsou v háji, terorista zmizí z hledáčku služeb a může v klidu nachystat další útok. Pokud platí tato varianta, bude trvat léta, minimálně do výměny prezidenta, než budou našim službám zahraniční služby opět důvěřovat. „Když vám něco dáme, tak to řekne druhej den váš prezident do rozhlasu!“

Druhou možností je, že pan prezident viděl toho teroristu na stránce vlevo dole a pověří nyní jeho hledáním Ovčáčka. Že si jednoduše tu informaci vybájil stejně jako Peroutkův článek Hitler je gentleman. Což samozřejmě znervózní nejen zahraniční služby, ale především tu naši. Pracovat v prostředí, kde si prezident vymýšlí teroristy, je mimořádně obtížné i pro sebezkušenější zpravodajce. Takže pokud nastala tato varianta, je ostuda trochu jiná kvalitativně („hele, vy máte za prezidenta magora?“), ale kvantitativně to bude srovnatelné.

Prostě: Zeman opět potvrdil, že není kompetentní zvládat funkci prezidenta — a to v případě, že platí jak varianta A, tak B. Z toho projevu je mezinárodní malér, jenž dobře prokazuje naše české buranství. A proto soudím, že Miloš Zeman bude zvolen prezidentem ČR i pro další volební období.