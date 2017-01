Hybridní válka s pravdou aneb Pravá podstata útvaru pro boj s dezinformacemi

Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. To je známá věc. Jenže zoufalý může být i chytrý člověk, jenž se ocitne ne vlastní vinou v zoufale kritické situaci. Proto je nebezpečnější zoufalý hlupák. A úplně nejhorší bývá zoufalý hlupák, který má moc.

Uvedu třeba tyto dva příklady:

První: Od prvního ledna začal na ministerstvu vnitra fungovat nový útvar pro boj s dezinformacemi v kyberprostoru. Jeho činnost vysvětlil před časem sám ministr vnitra, sociální demokrat Milan Chovanec: „Musíme pravidla nastavit tak, aby lidé měli možnost nalézt pravdivou informaci v řádech minut nebo několika hodin.“

Cílem útvaru má být především boj s takzvanými hybridními hrozbami, jež se podle vnitra projevují proruskými aktivitami některých českých webů, kritikou Evropské unie, nepravdivými zprávami o migrační krizi a dalšími druhy extremismu.

Což je samozřejmě všechno lež jako věž – těch dvacet policejních kyber­šmíráků polykajících veřejné peníze nebude sedět u počítačů proto, aby analyzovali a odhalovali lživou propagandu na síti. To by totiž nemohli dělat nic jiného než uvádět na pravou míru každé druhé slovo našeho premiéra a jeho ministrů, zhusta profesionálních politických lhářů. Jakápak pravda do několika minut nebo hodin; smyslem této vládnoucí koalice přece je, abychom se pravdu o její pravé podstatě a činnosti nedozvěděli nikdy.

Podstata odboru nově budovaného ministerstva pravdy je úplně jiná – hanobit, zastrašovat a kriminalizovat ty, jejichž informace a názory nejsou v souladu s oficiální politickokorektní propagandou, kterou podle bruselských not hraje česká vláda.

Nás přitom ne­ohrožuje nějaká Putinova hybridní válka, daleko nebezpečnější pro náš život a bezpečí jsou šmírovací zákony, byrokratické normy, bizarní nařízení, registry všeho možného i nemožného, nové typy daní a buzerací – veškeré to sobotkovsko-babišovské utahování šroubů elementární lidské svobody a vyvolávání novodobé třídní nenávisti.

Harašení zbraněmi proti Putinovi, jakkoli nestandardnímu a v mnoha ohledech jistě i nebezpečnému politikovi, je tak pouhým zakrýváním podstaty věcí. Kterou je v tomto případě sice také hybridní válka, nikoli však ta Putinova. Jde o hybridní válku, kterou vede naše vláda proti vlastnímu obyvatelstvu.

A příklad druhý? Nikoho nepřekvapí, že vzhledem ke globální podstatě kyberšílenství mu podlehl i dosluhující americký prezident Obama, jenž jako odvetu za údajné ovlivnění amerických prezidentských voleb ruskými počítačovými hackery vyhostil ze Spojených států pětatřicet ruských diplomatů. Jak snadné svést vlastní neschopnost na imaginární počítačové útoky…

Obama se tak pustil do podobně zoufale hloupé hybridní války, jakou vede Chovanec – bojuje o svůj vlastní odkaz v dějinách a o to, jak ve zbývajícím čase co nejvíce ještě okopat kotníky nastupujícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi.

Teď už mi zbývá jenom čekat, do kolika minut nebo hodin po zveřejnění tohoto textu na webu Reflexu jej ministerstvo vnitra označí jako lživý, propagandistický a placený Putinem…

Text vyšel v tištěném Reflexu č. 1/2017, který je na stáncích od 5. ledna.