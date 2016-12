Šest otázek pro Babiše ohledně venkovských putyk aneb Obecní vrchní, prchni!

Stovkám zlodějů, kteří na malých obcích a městech zavřeli kvůli elektronické evidenci tržeb své hospody, zatnul Andrej Babiš, sluníčko našeho spravedlivého života, tipec podruhé. Prostřednictvím svého twit­terového účtu vyzval starosty, aby zakládali obecní hospody: „Pokud obec svým jménem a na svůj účet provozuje hospodu a příjmy plynou obci, tržby se nemusí evidovat.“ Tolik Andrej Babiš. Co z toho plyne?

Odhlédněme od faktu, že okrádat štamgasty napříště nebudou hospodští soukromí, ale obecní. A že ministr financí de facto přiznal, že nemít EET je lepší než ji mít. Ale než začne naše vláda podporovat vznik obecních putyk, měla by si nejprve odpovědět kvůli hrozícímu nezamýšlenému dopadu své snahy na několik základních otázek:

- Co když bude starostou, a tedy budoucím obecním hospodským, zvolen bývalý „normální“ hospodský? Co to bude za pořádky, aby se člověk, který kvůli strachu z EET nejprve vykutáleně zavřel, z pozice obecního hospodského poťouchle vysmíval snaze našeho státu zatočit s maloburžoazií? Budou se takové volby opakovat? Nebo odmítne příslušný úřad obci udělit licenci k čepování chlastu?

- Co až se obecní hospody stanou logickým předmětem předvolebního boje? Strany se budou předhánět, která z nich bude mít po volbách levnější pivo, kořalku, delší otvíračku, kratší zavíračku, happy hours (sociální demokracie celý den, lidovci o nedělích, ANO zabojuje slevami na zákusky z řepky a párky bez masa…). Nezvrhne se konkurence politických stran, na níž je založena zastupitelská demokracie, v obyčejnou hospodskou přetahovanou? Když je český volič schopen nechat se zkorumpovat jednou koblihou, koho bude schopen volit za příslib dvanáctistupňového piva za bůra?

- Co se bude dít, až vítězná strana začne plnit předvolební sliby a dotovanými cenami zlikviduje v obci dosud přežívající restaurační konkurenci? Povolí vláda vstoupit na hospodský trh dalším státním – respektive obecním – orgánům? Vzniknou poštovní restauranty, hospody finančních úřadů (zajímavý nápad!) nebo hospody, které budou provozovat státní a obecní policisté, úřady ­práce?

- Co když někdo zvítězí s politickým programem „Stop obecním hospodám, restaurace zpět do rukou soukromníků“ a odmítne pro blaho svých spoluobčanů obecní restauraci otevřít!? Necháme takovou extremistickou stranu postavit ministerstvem vnitra mimo zákon?

- Co až začnou obecní hospody kvůli obyčejné neschopnosti svého politického vedení krachovat? Z jakého operačního programu je bude vláda dotovat? Pokud hospodský – starosta – přivede obecní hospodu na buben, bude vyměněn z pozice hospodského, nebo také starosty?

- Budou moci v obecních restauracích pracovat příbuzní politiků, případně kamarádi jejich kamarádů? Kdo stanoví, od koho mohou a od koho nesmějí odebírat zboží? Přijmeme nové zákony, aby pinglicí nemohla být starostova žena a uklízečkou tchyně? Tak vysoce třeskuté korupční prostředí vypadá téměř na Andrejovu noční můru!

Ale na druhou stranu – obecní hospody se kromě mnoha strategických starostí pro naši vládu mohou stát předmětem čisté radosti a voličského optimismu. Co víc si totiž můžeme my Češi přát: Budou volby – bude levnější pivo!

Text vyšel v tištěném Reflexu č. 50/2016, který je v prodeji od 15. prosince.